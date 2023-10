GAZDA DENVERA SIPAO HVALOSPEVE NA RAČUN SRBINA: Red je da svet sazna kakva je osoba Nikola Jokić!

Vlasnik Denver Nagetsa Džoš Krenke govorio je o prvoj zvezdi tima, srpskom košarkašu Nikoli Jokiću.

On je otkrio da nije komunicirao sa Jokićem tokom leta.

"Juče smo razmenili poruke prvi put posle nekoliko meseci. Zamislite samo koliki teret je on nosio u ovih nekoliko prethodnih sezona. I cela ekipa je nosila, svakako, ali on posebno. Sve vreme je igrao najbolju košarku na svetu. Dobio je dve MVP nagrade u nizu, trebalo je i treću, barem po meni, ali teret koji to nosi, i fizički i psihički, a naročito u njegovom slučaju kada je na duži vremenski period bio bez Džamala Mareja i Majkla Portera juniora, težina tog zadatka je bila nestvarna. Čuo sam baš trenera Melouna na radiju kako je rekao nešto slično, pa smo ga, na neki način, ostavili na miru", kaže Krenke.

On je je istakao da je srpski as sjajna osoba.

"Bilo je divno, kao što sam njemu poslao u jednoj jučerašnjoj poruci, videti ga. Šta god da je ono radio, skakao unazad sa gumenog čamca u reku, igrao po koncertima sa društvom, uživao u životu... Jer, na najvećoj sceni koju košarka ima, red je da svet sazna kakva je ličnost Nikola Jokić. A ja mislim da je on neverovatno posebna osoba. I, za njega je taj odlazak iz košarke da bi bio sa porodicom, prijateljima, to ponovno spajanje sa onim što on u svojoj suštini jeste, čist dobitak, baš kao što je i za Nagetse, ali i za košarku u celini. Jer, vraća nam se svež", zaključio je Džoš Kroenke.

Kurir sport/B92