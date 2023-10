JOKIĆ PROGOVORIO O (NE)IGRANJU ZA REPREZENTACIJU: Evo šta je rekao o Mundobasketu! Pomenuo i Olimpijske igre u Parizu 2024.

Srpski košarkaš Nikola Jokić priključio se aktuelnom šampiona NBA lige Denveru na početku priprema za novu sezonu.

Jokić je pred predstavnike medija izašao zajedno sa saigračem Džamalom Marejem. Njih dvojica su pričali o predstojećoj NBA sezoni, ali i o Svetskom prvenstvu, pošto je Džamal Marej odradio pripreme sa Kanadom, ali nije putovao na Mundobasket, baš kao ni Jokić.

Novinari su Mareja upitali da li je bilo šanse da zaigra na Mundobasketu.

- Period između dve sezone je zaista prekratak da bih se na pravi način okrepio i pripremio... - počeo je Marej da odgovara, a Jokić se ubacio u razgovor:

- Ma, znao je da će Srbija da ih pobedi i odustao! - rekao je Jokić i nasmejao sve u sali podsećanjem na četvrtfinalni trijumf Srba nad Kanađanima.

- Ma, on (Jokić) nije igrao, pa to onda nije bilo to - pokušao je da se izvuče Marej.

Nedugo zatim srpski as je upitan koliko često je razmišljao o košarci tokom leta, a dok je Marej tiho, baš tiho govorio novinarima "nije nijednom!", Jokić je odgovorio: "Nekoliko puta".

A onda je usledilo pitanje:

"Tvoji zemljaci su osvojili srebro na Mundobasketu..." (Jokić se tada okrenuo ka Džamalu Mareju i podsetio ga "I to nakon što je Srbija pobedila Kanadu!") ... pa, Nikola, da li sada razmišljaš o Olimpijskim igrama?"

Imajući u vidu da tek treba da počne naporna NBA sezone, a u prošloj je Jokić od novembra do maja odigrao 102 utakmice, možda i ne čudi što je njegov odgovor glasio:

- Prijatelju, to je tek za godinu dana, videćemo šta će sve dotad biti!

Kurir sport