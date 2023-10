"ČOVEK SE DRŽI ZA REČ, A LIMAR ZA ŠASIJU" Delije izdale BURNO SAOPŠTENJE pred evroligaški večiti derbi: Doneli smo ODLUKU!

Sve je spremno za prvi evroligaški košarkaški večiti derbi.

Pred meč koji će Partizan i Crvena zvezda odigrati u četvrtak od 18.30 u beogradskoj Štark areni stiglo je i prvo saopštenje. Delije su reagovale burno i oglasile se povodom karata za ovaj meč. Njihovo saopštenje prenosimo u celosti:

- Uprkos tome što smo prošle sezone morali da se dovijamo i sami nabavljamo karte za evroligaški derbi (i do dana odigravanja nismo znali dali ćemo biti pušteni u halu sa kupljenim kartama) ipak smo doneli odluku da kada dođe derbi u Pioniru apelujemo na klub da dozvoli ulazak u halu navijačima Partizana. Insistirali smo na tome da im se omoguće i navijački rekviziti i da se unesu u halu, iako nama nije bilo dozvoljeno da bilo šta unesemo u Arenu. Sve smo to uradili nadajući se normalizaciji odnosa, u smislu da se derbi igra za navijače oba kluba a ne samo za domaće.

foto: Starsport

Došao je i ovaj derbi... Poučeni iskustvom od prošlog puta na vreme smo pokušali da stupiimo u kontakt i sa našim klubom i sa navijačima Partizana kako bi probali da konačno derbi vratimo navijačima. Od strane naše uprave naišli smo na ogromno razumevanje i volju da se razmeni po 2.000 karata za gostujuće navijače (u procentima to je 10% kapaciteta Arene). Takođe, navijači Partizana su bili saglasni sa ovim ali su izrazili sumnju da li njihova uprava želi da prihvati ovakvu ponudu. Pitali su i dobili odgovor da može 1.000 karata da se razmeni. Shvatili smo to kao onu izreku “svaki početak je težak” i prihvatili usmeno ovu ponudu. Tih 1.000 karata je tolika količina da smo maltene po imenu i prezimenu znali ko će ići na novi istorijski evroligaški derbi, i to pravo bez spavanja iz Lajpciga da bismo uspeli da stignemo. Međutim, dva dana pred derbi saopšteno nam je da možemo da dobijemo samo 300 karata. Da uprava Partizana ne može više da izdvoji jer navodno imaju sezonske karte. Sa sve tim sezonskim kartama ostaje više nego dovoljno mesta čak i za nas 2.000 a ne 1.000, ali očigledno je da njihova uprava ima neku svoju matematiku. Za derbi u Pioniru mi smo premeštali naše ljude sa sezonskim kartama na druga mesta, nismo prodavali dalje karte, kako bi oni mogli da uđu u halu i imaju mesta i za “tampon zonu” koju policija traži. Za njihovu upravu ovo je izgleda bilo previše komplikovano i jasno je ko dan da ih ne zanima nikakva normalizacija derbija u ovom trenutku.

foto: Starsport©

Naša odluka je da ne prihvatimo 300 karata (nepuna 2% od kapaciteta Arene) jer smatramo da derbi tako ne treba da izgleda niti da mi sa 300 ljudi u hali koja prima 20.000 navijača, možemo da imamo ikakav udeo u ovom derbiju!

Ostaje žal što nećemo biti tu da pružimo podršku našim igračima u mnogo bitnoj utakmici. Izgleda da se ispostavilo ponovo tačnim da se čovek drži za reč a limar za šasiju - stoji u saopštenju Delija.

I dok su Delije odlučile da se javnosti obrate saopštenjem, Evroliga je odredila sudije za prvi derbi i pravdu će na ovoj utakmici deliti španski arbitar Migel Anhel Peres, Litvanac Gutis Vilijus i Estonac Rain Perandi.

Kurir sport

BONUS VIDEO:

00:28 Haos pred večiti derbi