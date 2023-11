UROŠ PLAVŠIĆ JEDAN OD LIDERA MEGE: Ono što je jako važno je da smo postali svesni da sa svim ekipama u ligi možemo da se nosimo

Ubedljivo najmlađi tim ABA lige pruža odlične igre na startu regionalnog takmičenja.

Mega je u prvih šest kola upisala tri pobede, među kojima je i trijumf nad Partizanom, a skor je mogao biti i bolji ako se u obzir uzme činjenica da su izabranici trenera Marka Baraća preostale tri utakmice gubili u vrlo neizvesnim završnicama, na jednu loptu i da su u svakom meču imali šut za pobedu.

Jedan od lidera tima ove sezone je Uroš Plavšić, koji je sa samo 24 godine najstariji prvotimac, ujedno i kapiten ekipe. Centar Mege je trenutno treći skakač sa osam uhvaćenih lopti meču, na 12. mestu liste streleca je sa 14,3 poena u proseku i deveti na listi najkorisnijih igrača ABA lge.

“Bio je potreban određeni period privikavanja na način igre u ABA ligi, zatim malo vemena i za uigravanje sa saigračima, ali uspeli smo da se na sve to adaptiramo i s obzirom na velik i predan rad na treninzima sve to je moralo da legne na svoje mesto i donese rezultate”, kaže Plavšić i potom skromno komentariše svoj zavidan učinak.

“Kroz celu karijeru se nikada nisam fokusirao na statistiku. Mislim da samim tim stavom lakše dolazim do poena i skokova. Druga bitna stvar je da ta statistika ništa ne bi značila da ne igramo dobro i da ne pobeđujemo. Neopterećen sam ličnim učinkom, samo se trudim da pomognem timu, tako da te brojke dolaze kao proizvod takvog pristupa”.

Plavšić je prošao mlađe kategorije Mege, potom je šest godina proveo u Sjedinjenim Američkim Državama.

“Bilo je to prelepo iskustvo za mene. Imao sam tu sreću da sam usavršio jezik, završio školu i prošao jedan od najboljih košarkaških programa u Americi na Univerzitetu Tenesi, kod trenera Rika Barnsa koji će sigurno postati član Kući slavnih. Po završetku koledža ove godine igrao sam i letnju NBA ligu sa Atlantom i pošto nisam dobio angažman u NBA, Mega je za mene bila najbolja opcija. Jer, uveren sam da je to najbolja mesto za razvoj mladog igrača i klub u kome možeš da se pokažeš i gde dobijaš slobodu. Osećam se zaista lepo, kao svoj na svome. Znam ljude koji tamo rade, znam i kako se radi i kakva je politika kluba i nisam nijednog trenutka razmišljao kada je ponuda stigla”, objašnjava Plavšić.

Kada je iz rodne Ivanjice dolazio u Beograd nije mogao da zamisli da će sa samo 24 godine biti najstariji igrač u timu i da će u klubu koji ima najviše draftovanih igrača u NBA vanameričkog kontineta i u kome je stasao Nikola Jokić, poneti kapitensku traku:

“Iako dobro znam kakva je strategija Mege, nisam mogao ni da pretpsotavim da ćemo imati ovako mlad tim sastavljen praktično od tinejdžera. Ipak, spreman sam za bilo koju ulogu koja mi se dodeli da odgovorim najbolje što mogu. U Megi je to dosta olakšano, jer imam zaista odličan odnos sa svim saigračima i članovima stručnog štaba. Disciplina u Megi je takva da niko ne iskače iz koloseka. Kapitenska traka mi nije opterećenje, naprotiv. Jako mi je drago, jer lepo je znati da si kapiten i da imaš nekog ko prati tvoj primer”, istakao je Plavšić.

Titulu MVP-ija šestog kola ABA lige poneo je Plavšićev saigrač, mladi plejmejker Nikola Topić. U pobedi nad Zadrom 91:81, Topić je imao dabl-dabl učinak sa 27 poena i 10 asistencija uz ukupan indeks korisnosti 41.

“Pre nego što sam došao u Megu čuo sam mnogo pohvala o njemu, a gledao sam i juniorski šampionat Evrope na kome je dominirao. Sve što radi, čini sa tolikom lakoćom da je to prosto neverovatno. Taj njegov stil igre i brzina koju poseduje guraju celu ekipu i čini našu košarku zanimljivijom i lepšom za gledanje. Ima 18 godina, a ponaša se kao da ima iskustvo 10 ili 15 godina starijeg košarkaša. Mislim da za njega ne postoje granice. Ne znam da li je veće uživanje igrati sa njim ili ga gledati kako igra. On je dečko koji jednostavno živi košarku i zato i pruža takve partije”.

Kada su ambicije Mege u pitanju za nastavak sezone Plavšić je čvrsto sa obe noge na zemlji:

“Činjenica je da smo mogli da imamo i više pobeda na svom kontu, ali i iz tih poraza smo dosta naučili i izvukli pouke što je svakako dragoceno. Naše ambicije su vezane samo za narednu utakmicu, a to je Mornar u Baru. Razmišljamo samo o prvom narednom protivniku i samo na to se fokusiramo. Ono što je jako važno je da smo postali svesni da sa svim ekipama u ligi možemo da se nosimo i zato će svaki naredni portovnik od nas dobijati ono najbolje pa ćemo videte dokle će nas sve to dovesti”.

Ni kada su u pitanju lični planovi za budućnost Plavšić se mnogo ne opterećuje, iako ne krije da bi kruna karijere bila povratak u Ameriku i odlazak u najjaču ligu sveta:

“Videćemo kako će se sve odvijati, kakvih će ponuda biti. Trenutno sam u Megi, samo sam koncetrisan da Mega ostvari što bolje rezultate. To je klub u kom sam odrastao i mnogo mi je lepo. Kao što sam već rekao, ovo je najbolja stredina za malde igrače. Trenutno je devet bivših Meginih igrača u NBA. Mega privlači NBA skaute, oči svih NBA timova su uprte u Megu i to je očigledno na svakoj našoj utakmici. Ako me neko primeti ne bih se bunio da odem u NBA, ali to nije na meni. Na meni je samo da treniram i u svakom trenutku pružam sve od sebe, a sve je lakše jer mi je srce na mestu jer uživam u svakom trenutku u Megi”, zaključio je Plavšić.

