JOŠ JEDNA ČUDESNA PARTIJA NIKOLE JOKIĆA Srbin RAZMONTIRAO Voriorse, Kari i družina nisu znali šta ih je snašlo! Šampion redom gazi

Košarkaši Denvera savladali su na svom terenu Golden stejt rezultatom 108:105, a junak trijumfa bio je najbolji srpski košarkaš Nikola Jokić.

Fenomenalni Somborac bio je nerešiva enigma za odbranu Voriiorsa na ovom meču. Utakmicu je završio sa impresivnim dabl-dabl učinkom, ubacio je čak 35 poena, zabeležio 13 skokova i 5 asistencija.

Denver je odlično otvorio utakmicu, konstantno je bio u prednosti tokom prvog poluvremena, ali Golden stejt se nije predavao. U trećoj četvrtini Kari i družina su dodali gas, a na startu poslednje stigli do najveće prednosti u meču 76:81 i bilo je jasno da ćemo do kraja meča gledati pravu rezultatsku klackalicu. Nagetsi na dva minuta do kraja meča uspevaju da se odlepe na +5 (103:98), ali gosti prave seriju 4:0 i ponovo se vraćaju u meč. Posle asistencija Jokića Denver ponovo odlazi na +5 (107:102), ali Kari na 20-ak sekundi pre kraja pogađa trojku i donosi novu dramu.

Posle promašenih bacanja Jokića, Voriorsi su imali šut za produžetak, ali kari je promašio polaganje na sedam sekundi pre kraja meča. Usledila su nova slobodna bacanja na drugoj strani, Džekoson je pogodio jedno za 108:105, a Tompson nije uspeo da uputi dobar šut u poslednjoj sekundi i izbori produžetak.

Pored Jokića u timu Denvera posebno se istakao Redži Džekson, koji je sjajno odmenio povređenog Mareja. Meč je završio sa 21 poenom i 6 asistencija, Aron Gordon je upisao 14 poena uz 11 skokova, dok je Majkl Porter Džunior dao 17 poena uz 8 skokova.

U poraženom timu najefikasniji je bio Stef Kari sa 23 poena, dok je Klej Tompson ubacio 15.

