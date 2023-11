ŠOK OTKRIĆE! AMERIČKI KOŠARKAŠ ODAO DIVCA ŠTA JE RADIO PRED UTAKMICE: Video sam ga, brzo je to odrađivao i izlazio na parket!

Bivši američki košarkaš Majk Bibi prisetio se perioda u Sakramentu tokom kog je igrao najbolje u čitavoj karijeri.

Majk je sedam sezona sa Kingsima, od čega mu je tri saigrač bio Vlade Divac.

Gostujući u podkastu Meta Barnsa i Stefena Džeksona je upitan da li je istina da je Divac pušio.

"Video sam ga kako puši pre utakmice", glasio je odgovor Bibija, koji je potom dodao:

"Glava mu je virila iznad vrata od kabine u toaletu. On je tamo, rekao sam: ‘Vlade, da li to pušiš je*enu cigaretu. Odradio je to brzo, bacio je i otišao na zagrevanje."

Bibi je potom objasnio šta je Divac značio tom timu.

"Vlade je bio kolovođa. Trudio se da sve protekne u najboljem redu. Naravno da je Veb (Kris Veber, prim.aut.) bio lider tima, ali van terena nikada niste primećivali promenu kod Vladea bez obzira na to da li je postigao dva ili 30 poena. Uvek biste dobili istog Vladea, bez obzira na bilo šta", zaključio je Bibi.

