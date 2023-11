SFEROPULOS PRED ZADAR: Da budemo koncentrisani i igramo našu najbolju košarku

Trener košarkaša Crvene zvezde Janis Sferopulos rekao je da njegova ekipa u predstojećem meču ABA lige protiv Zadra mora da bude koncentrisana i spremna da igra svoju najbolju košarku.

"Igramo protiv tima koji igra dobru košarku. Imaju odličnu grupu igrača, uključujući i najkorisnijeg igrača ABA lige Božića. Moramo da budemo koncentrisani i spremni da igramo našu najbolju košarku i to na obe strane terena", rekao je Sferopulos, prenosi klub.

Košarkaši Crvene zvezde gostuju sutra Zadru, u utakmici sedmog kola ABA lige.

foto: Starsport

Crveno-beli ovaj meč dočekuju sa pet pobeda i jednim porazom u regionalnom takmičenju, dok Zadar ima skor 3/3.

"Očekuje nas ekipa koja ima kvalitet, koja ima domaći teren u pozitivnom smislu te reči i veliku podršku sa tribina. Imaju dobre rezultate, sačuvali su najkorisnijeg igrača lige u svojim redovima i sigurno žele dobar rezultat", rekao je košarkaš Zvezde Dejan Davidovac.

"Na nama je da se osvežimo, pripremimo i odigramo dobru utakmicu u nedelju uveče. Raspored nije lak, ali tako je kako jeste i moramo da se prilagodimo i dođemo do onoga što želimo a to je pobeda", dodao je on.

Utakmica se igra sutra od 17.00 u dvorani "Krešimir Ćosić".

(Kurir sport)