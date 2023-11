NAPADALI SU NAS U LEĐA, ALI ZNALI SMO ŠTA HOĆEMO! Jovanović blistao nakon trijumfa protiv Partizana: Ovo me raduje više od pobede

Trener Igokee, Vladimir Jovanović, oduševljen je nakon pobede nad Partizanom u Beogradu.

Ekipa iz Laktaša šokirala je crno-bele kao gost u sedmom kolu ABA lige, a Jovanović je nakon utakmice poručio da su njegovi igrači verovali u pobedu.

- Čestitam svojoj ekipi na bitnoj pobedi. Imali smo lošu utakmicu u prošlom kolu i tražili smo reakciju. Veći deo utakmice smo bili oni pravi, čak i na kraju, kada nas je rival stizao. Dali su 32 poena u poslednjoj četvrtini, napadali su nas u leđa, ali smo i tada znali šta hoćemo. Verovali da će jedna lopta odlučiti i mislim da smo zasluženo pobedili - rekao je Jovanović.

Dodao je nekadašnji trener Crvene zvezde da je posebno zadovoljan reakcijom njegovog tima u trenucima kada se rival vraćao u meč.

- Od pobede me još više raduje što smo bili pravi tim od početka do kraja. I kada je bilo dobro i kada je Partizan pravio velike serije. Držali smo se zajedno, igrači su se podržavali i to je najveća pobeda za mene.

Kurir sport

Bonus video:

00:14 Atmosfera ispred Arene pred meč Partizan - Crvena zvezda