AKO SAM POBEDIO ŽELJKA, NE ZNAČI DA SAM BOLJI OD NJEGA! Pjaniđanija IZNERVIRAO novinar nakon pobede nad Partizanom!

Košarkaši Partizana poraženi su od Cedevita Olimpije rezultatom 91:95 u utakmici 8. kola Evrolige

Trener Cedevita Olimpije Simone Pjaniđani je posle pobede nad Partizanom bio prilično nervozan iako je njegov tim zabeležio najveću pobedu sezone

"Ništa se nije promenilo, i dalje imamo probleme. Imam kompletno novi tim. Nismo bili sa istim timom jednu nedelju, zbog problema. Ako budu imali ovakav stav i ponašanje… Naš cilj je jun. Sada idemo da se odmorimo i spremimo za London, u ovom ludom rasporedu. Teško je i za Partizan, igraju u petak. Za nas je to mnogo više problematično da igramo posle 48 sati u Londonu, sa atletskim titmom, punim Amerikanaca".

Pohvalio je sjajnog Jaku Blažiča.

"Uvek je odličan i kada nema brojke kao večeras (29 poena). Specijalan je za mene. Srećan sam danas, jer su on i Klemen Prepelič igrali na svojim pozicijama. Pričalo smo i o Justinu Cobbsu, njegovim minutima, i Jaka Klobučar je dao doprinos. Ne mogu da slavim večeras, da budem lud. Samo mi smeta kada se neko obraća igračima, kako igraju, a znam kako treniraju svaki dan. Ne moram ništa da pričam, osvajao sam trofeje svuda. Nije bitno što su mi ljudi govorili prošli put… Nekad moraš da gubiš i 25 poena, to je košarka".

foto: Printscreen

Zatim je Pjaniđanija iznerviralo pitanje novinara o prethodnom meču u Evrokupu protiv Hamburga.

"Šta mogu da uradim? Bez dva plejmejkera smo bili. Moja reputacija ne može da igra, već da vodi projekat. Pusti me za završim, provociraš… Kada smo gubili 20 poena, početkom treće četvrtine. Problem je što smo promašivali u napadu, ne možeš to da neutrališeš zonskom odbranom, već agresivnošću. Promašivali smo polaganja, zakucavanja… Promašili smo sedam slobodnih bacanja i onda su bili nervozni. Danas je atmosfera bila drugačija, koristili smo zonu jer je to bila drugačija utakmica. Partizan nije igrao zonu protiv Igokee, a gubio je 25 razlike. U Evrokupu smo, moraš to da znaš. Taj nemački tim ima isti skor, kao i Bayern. Do situacija je. Sa ovoliko utakmica, možeš da izgubiš nekoliko utakmica zaredom. Stewart je večeras pogodio, na drugim utakmicama možda neće. Radimo da bismo pogađali. Važno je šta oni rade".

Istakao je da sve ekipe gube u Evropi po 30 razlike.

"Šta očekujete? Ovo je potpuno novi tim. Čitao sam intervju Nevena Spahije, koji je izgubio 30 razlike od Milana. Oni su bili okej sa tim, a imaju tri, četiri puta veći budžet od nas. I njima je falilo nekoliko igrača. To je sve normalno. Koliko timova gubi 30 poena, čak i u Evroligi? Fenerbahce gubi. Nikad nismo gubili 30. Okej, jesmo protiv Crvene zvezde. Ali to nije zato što nismo spremni. Sutra idemo u London, stižemo i pravac na trening. Onda sastanak pre utakmice. Osvojio sam sa Montepaskijem sedam titula".

Na kraju nije sebe želeo da poredi sa Željkom Obradovićem.

"Pre toga, nisu osvojili ništa. Možda nešto i znam. Ako sam pobedio Željka, ne znači da sam bolji. On je broj jedan, ubedljivo. Ali, izgubili su od Igokee, to je normalno. Znate što sam došao ovde? Ljudi razumeju kulturu. Moj cilj nije bio da budemo na nuli u Evrokupu. Moram ipak da kažem kakva je situacija. Došao sam jer su me pitali da vodim projekat. Poštuem tvoj posao, pratiš utakmice. Ako me pitaš da napravim izveštaj igre za tvoj magazin, neću to uraditi, čak i da znam šta se dešavalo. Mene nije briga, štitim igrače", zaključio je Pjaniđani.

Kurir sport