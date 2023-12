"ON ME BAŠ NERVIRA" - PANTER OTKRIO KOJI IGRAČ GA NAJBOLJE ČUVA: Blokirao me je na skoro svakoj utakmici koju smo igrali!

Kapiten Partizana Kevin Panter u razgovoru za poznati košarkaški portal "Basketnjuz" otkrio je koji protivnički košarkaš ga najbolje čuva u Evroligi.

As Partizana priznao je da mu najviše problema pri šutu zadaje igrač Efesa Rodig Bobua.

"Koga bih izdvojio? Ne znam da li sam ikad to rekao - Rodrig Boboa može baš da vas nervira. Mnogo poštovanja imam prema njemu, stekao sam ga godinama, otkad sam prvi put nastupio u Evroligi. Na skoro svakoj utakmici koju smo igrali me je blokirao, otkad sam krenuo u EL, do danas. I to nije zbog fizičkih predispozicija, već zbog njegovog tajminga. Neverovatan je u tome", kaže Panter.

Prisetio se košarkaš crno-belih i jedne rampe koju je dobio prošle sezone.

"Sećam se utakmice prošle sezone, prošao sam ga i krenuo sam na ’flouter’, a on mi je došao iza leđa i blokirao me je. Nisam navikao na to. Obično kada prođem nekoga podignem loptu gore i sve je u redu, imam svoj šut. Međutim, ne. On ga je blokirao", rekao je kapiten Partizana.

Kurir sport

