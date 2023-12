JOKIĆ NA LETO IDE KUĆI I NE PIPA KOŠARKAŠKU LOPTU?! Čuveni košarkaš NE NASEDA na glasine o Somborcu: Ta priča...

Na 20 utakmica je Nikola Jokić igrao ove sezone u NBA i na njima je beležio 29 poena, 12,8 skokova i 9,8 asistencija u proseku.

Srbin je blizu tripl-dabl proseka što je fantastičan uspeh. Nedavno je proglašen za najboljeg igrača u novembru u Zapadnoj konferenciji, što je sedmi put u karijeri da je najbolji igrač meseca.

O njegovoj pripremi za sezonu bilo je puno reči tokom leta i na početku sezone. Jokić je u Srbiji uživao, izlazio i zabavljao se na različite načine.

Na sve to, saigrač je rekao da je Somborac tokom leta pio šest piva dnevno, a mnoge zanima kako pored svega toga Jokić dođe u SAD i bude najbolji igrač.

Na tu temu se oglasio Džej Džej Redik, nekadašnji košarkaš, koji ne veruje u priču da Jokića ne zanima košarka i da, tokom leta, ne radi na sebi.

- Mislim da se tu preteruje. Ja baš mislim da on daje sve od sebe. Zaista verujem u to. Ta priča kako on na leto ide kući i ne pipa košarkašku loptu i onda dođe i u prvoj nedelji sezone beleži prosek 30-12-9, ja ne bih naseo na to - rekao je Redik.

foto: Profimedia

Denver je trenutno na trećem mestu na zapadu sa učinkom od 14 pobeda i sedam poraza, a Jokić je očekivano ubedljivo najbolji košarkaš Nagetsa.

- On je apsolutni psihotični takmičar - ubeđen je Redik.

