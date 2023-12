"AKO NAMA DOĐE JOKIĆ, JA SE NE PLAŠIM" Dobrić objasnio Amerima neke stvari - slobodno, nek Lebron dovede svoju najjaču družinu!

Na poslednjem Svetskom prvenstvu u košarci Ognjen Dobrić je sa reprezentacijom Srbije osvojio srebrnu medalju, a šansu da se dokopa novog odličja sa nacionalnim timom imaće već narednog leta, na Olimpijskim igrama.

Gostovao je Dobrić u podkastu "Na ivici terena", i tom prilikom priznao da jedva čeka OI, kao i to da se nada da će u Parizu biti deo reprezentacije,

- Nadam se da ću biti u ekipi. To se nikada ne zna, videćemo. Ima tu mnogo faktora: da li će zdravlje da me posluži pre svega. Nadam se da ću biti u dobroj formi, da trener u meni vidi opciju za taj tim. Tako da, nadam se da ćemo otići tamo u najjačem mogućem sastavu i pokazati se u najboljem mogućem svetlu. Kao što smo bili i na Svetskom prvenstvu, možda i korak više. Olimpijske igre su možda i lakše od Svetskog i Evropskog prvenstva. Samo 12 reprezentacija učestvuje, manje utakmica. Nadam se da ćemo stvarno dobro izgledati tamo. To je najbitnije. I nadam se da će se odazvati svi - kazao je Dobrić, pa je prokomentarisao najavu Amera da će u Pariz doći u najjačem sastavu:

- Voleo bih protiv svih, da vidim da li je stvarno tolika razlika između nas u Evroligi i njjih tamo. Pretpostavljam da jeste, ali ne plašim se nikog. Stvarno bih voleo da dođemo na megdan njima.

Dobrić se neće plašiti, ukoliko dres Orlova obuče i Nikola Jokić...

- Neka povede, pa šta ima veze, ako dođe nama Jokić, ja se ne plašim!

