"NIKADA RANIJE TO NISAM VIDEO" Majk Meloun ostao u ŠOKU zbog Nikole Jokića!

Trener Denver Nagetsa, Majk Meloun, izneo je svoje utiske posle poraza tima koji vodi od LA Klipersa (111:102), a dotakao se i slabije partije Nikole Jokića.

Meloun je prvo pohvalio iskusnog Redžija Džeksona.

- Morate da pohvalite Reždija Džeksona. Ne mogu da iskažem dovoljno komplimenata. Samo pogledajte njegove brojke ove sezone i u poslednjih pet. Njegova efikasnost u duelima sa Jokićem i Deandreom Džordanom u pikenrolu. U smislu šuta. Ne mogu da budem ponosniji na Reždija i to kako je igrao, bilo da je ulazio umesto Džamala ili počinjao. Ako je Džamal spreman, onda je u redu. Ako nije, naći ćemo način da se takmičimo i bez njega - rekao je trener Nagetsa, pa se posvetio Jokiću:

- Pokušao je 32 puta i imao je samo dva slobodna bacanja, oba u poslednjoj četvrtini. Šutirao je mnogo puta iz svojih pozicija. Nikada ranije nisam video da je pogodio samo devet od 32.

Zatim je zaključio da čitav tim nije bio na potrebnom nivou.

- Jednostavno nismo dovoljno dobri. Ja nisam bio dovoljno dobar ove večeri. I tim isto tako. Bila je to čudna utakmica, odigrali smo sjajno na početku, onda je druga bila vrlo loša. To je drugi put u poslednja dva meča da smo imali potpuni užas od druge četvrtine, da budem iskren. Moramo to da sredimo. Ove večeri nismo bili dobri, ali bićemo bolji sledeći put - zaključio je Majk Meloun.

