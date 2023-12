"U SARAJEVU MI PSUJU SRPSKU MAJKU, A JA DIGNEM TRI PRSTA" Započeo HAOS, sada otkrio HOROR DETALJE: "Jedva smo izvukli ŽIVU GLAVU"

Nekadašnji košarkaš Igokee, a sada plejmejker Železničara iz Inđije u kojem polako privodi kraju igračku karijeru, Milijan Bocka (41) prisetio se kako je napravio veliki haos kada je igrao finale prvenstva u Bosni i Hercegovini. Sa Igokeom je gostovao Bosni u čuvenoj Skenderiji, a podizanjem tri prsta izazvao je gnev domaćih navijača!

Iako u tom trenutku nije bio svestan šta je uradio, Milijan je postao omražen među domaćom publikom. bila je to njegova reakcija na uvrede zbog postignute trojke, a nekoliko minuta kasnije ispražnjena je hala jer su incidenti bili ogromni - o svim detaljima govorio je "Jao Mile" podkastu kod nekadašnjeg centra Mileta Ilića.

"U Skenderiji, to je malo teža priča. To je bilo finale sa Igokeom, protiv sarajevske Bosne. To je finale lige, mi igramo tamo, rezultat 69:66. Ja prolazim pored, to je psovanje majke srpske, haos... Puna Skenderija. A ja klinac, lud, šta znam šta se igra, hoću ono moje, da ukradem loptu i da zakucam. Bukvalno na 200 odsto igram. I nešto ulazim, dajem trojku i preklop u glavi. Izlazim, oni me pljuju i pljuju me... Ja dignem tri prsta s obe ruke. Brate moj! Taj delirijum u hali... Prekid utakmice. Ja mislim da taj strah u meni, a ja se ničega ne bojim, da ti stojiš na klupi, 500 ljudi onako drma, gađaju te telefonima, upaljačima, kovanicama. Nema više utakmice. Prekid utakmice, čiste se tribine. Mi odlazimo u tunel, nema Bajića i nema stručnog štaba. Okreneš se, oni se tuku sa ljudima pored tribina, ovaj ovog drži za gušu... Haos", ispričao je Bocka i dodao:

"A ja pojma nemam. Ne znam ja da sam ja to zakuvao. U tom momentu je to bio moj revolt jer me psuju. Kasnije niko ne sme da se vrati, ja uđem u halu, svi mi skandiraju. 'Šta je ovo, majko moja rođena', mislim. Na konferenciji za medije posle meča se izvinim, stvarno nisam znao da će tako biti. Ja stvarno nisam nacionalista, mislim da nijedan sportista nije."

Bocka, koji je tokom gostovanja ispričao nekoliko sjajnih anegdota, otkrio je i da su se problemi nastavili kada je ekipa krenula nazad iz Sarajeva. Ovog puta nije on bio kriv, ali su u Bosni i Hercegovini zapamtili kakav je skandal napravio tokom košarkaške utakmice.

"Klinac, budala! Jedva smo izvukli živu glavu, izgubili utakmicu, krenuli nazad. Majstor staje na benzinsku pumpu u Zenici. Uf! Mi izašli iz autobusa, lik u kola da vadi palicu, da nas tuku. Mi beg u autobus, nas 12 i treneri. Pobegli, gas, spašavaj živu glavu. Leti na granici, kad idem na more, kažu 'Jesi ti ona budala što je dizala tri prsta u Sarajevu?'. Ostalo je zapamćeno. Koji sam ja ludak. A iz želje, ne da bih ja nekoga uvredio", rekao je Milijan Bocka.

Kurir sport / Mondo / Jao Mile podkast / Ž.S.

