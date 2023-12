AVRAMOVIĆ SLOMIO NOGU - VELIKI UDARAC ZA PARTIZAN! Plejmejkera crno-belih čeka DUGA PAUZA!

Trener Partizana Željko Obradović otkrio je na konferenciji za medije da je Aleksa Avramović slomio nogu.

"On se ozbiljno povredio, to je prelom noge. Koliko će to da bude, to ćemo da vidimo. Toliko nesrećnih stvari koji su mu se dogodili ove godine da je to neverovatno", rekao je Žoc na početku konferencije.

Meč tek što je počeo, a Aleksa Avramović je ostao da sedi na parketu, držao se za nogu. Pokušao je da nastavi, ustao je, napravio nekoliko koraka i pokazao da ne može da nastavi, sa bolnom grimasom seo je na klupu.

foto: Nenad Kostić

Sada je poznato šta se desilo sa Aleksom Avramovićem. Doživeo je tešku povredu, a polomio je fibulu. To je teška povreda potkolenice, tačnije kosti kod lista leve noge i čeka ga duža pauza.

(Kurir sport)