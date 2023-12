ANĐUŠIĆ POSLE ČUDESNOG PREOKRETA PARTIZANA: Pokazali smo neverovatan karakter (VIDEO)

Košarkaši Partizana pobedili su na svom parketu Milano sa 82:69 (20:25, 19:19, 22:18, 21:7), u meču 13. kola Evrolige.

Danilo Anđušić je istakao da su odbrana i navijači dali energiju za preokret.

"Pokazali smo neverovatan karakter, posle minus 15 na kraju treće četvrtine, da se vratimo u utakmicu i pobedimo 12 razlike. Zaista je neverovatno, znali smo da nećemo da se predamo i to je cilj, bez obzira koliko gubili u tom trenutku. Nijednom nismo pomislili na to. Zategli smo odbranu, počeli da igramo sa više energije i samim tim kad odbranite neke napade, imate više samopuzdanja. To su osetili i navijači, sve nas je to guralo i dovelo da pobedimo utakmicu", rekao je Anđušić.

Partizan je sedmi na tabeli sa sedam pobeda i šest poraza, a Milano je na 16. poziciji sa četiri pobede i devet poraza.

Košarkaši Partizana će u narednom kolu gostovati Žalgirisu u Kaunasu, dok će Milano u goste Barseloni.

