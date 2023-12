OBRADOVIĆ POSLE ČUDESNOG PREOKRETA PARTIZANA: Moramo da krenemo da dobijemo utakmice na strani

Košarkaši Partizana pobedili su na svom parketu Milano sa 82:69 (20:25, 19:19, 22:18, 21:7), u meču 13. kola Evrolige.

"On se ozbiljno povredio, to je prelom noge. Koliko će to da bude, to ćemo da vidimo. Toliko nesrećnih stvari koji su mu se dogodili ove godine da je to neverovatno", rekao je Žoc na početku konferencije.

foto: Nenad Kostić

"Od trenutka kada su imali 15 razlike mi smo krenuli u veliki preokret. Hvala našoj publici i navijačima koji su bili sjajni", rekao je Obradović i dodao:

"Verovali smo na svakom tajm-autu , nastavili smo da igramo, to je bilo najvažnije da su igrači verovali. Izneli su igrači ovi utakmicu, ne bih nikog da apostrofiram, pohvale Kevinu, Jaramazu, Anđušiću i Brunu koji je igrao sa četiri lične greške", kazao je Žoc i nastavio:

"Evroliga duplo kolo, mi ovde možemo da pričamo svašta. Nijedan tim ne igra isto, možda samo Raal, ali tako je kako je. Ja sam njima govorio da je akcenat odbrane mora biti na Lou i Šildsu koi su glavni igrači, ovo je primer kako se igra. Moramo da krenemo da dobijemo utakmice na strani. Slede nam tri utakmice na strani, prvo Kaunas, onda Valensija i Madrid", kaže Željko.

foto: Nenad Kostić

Crno-beli sada imaju skor 7/6, bolji nego prošle sezone u ovo vreme.

"Prošle godine posle 13 kola imali smo 4/9, sada imamo 7/6. Bolje je, ali imamo još 21 utakmicu do kraja. Moramo da igramo, da se borimo i trudimo jer je stanje na tabeli takvo da su svi sem Reala i Barselone tu negde. Svaka utakmica je važna i to je draž Evrolige. Svaka lopta odlučuje, svaki poen odlučuje, moramo da vodimo računa i o koš količniku...", rekao je Obradović.

"Zato se i igraju ti zadnji napadi na utakmici, da se da koš, niko nikog ne potcenjuje, nego razmišljaš o tome da možda dva poena mogu da odluče da budeš bolje plasiran... Sigurno da su tri pobede zaredom važne, ali nema opuštanja, slavlja", dodao je trener Partizana.

Partizan je sedmi na tabeli sa sedam pobeda i šest poraza, a Milano je na 16. poziciji sa četiri pobede i devet poraza.

Košarkaši Partizana će u narednom kolu gostovati Žalgirisu u Kaunasu, dok će Milano u goste Barseloni.

(Kurir sport)