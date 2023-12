DOBRIĆ O ODNOSU SA NAVIJAČIMA PARTIZANA: "Postoji to neko poštovanje i nadam se da će tako biti"

Košarkaši Partizana izgubili su od Virtusa iz Bolonje sa 75:77 (18:23, 18:18, 19:19, 20:17) u okviru 17. kola Evrolige.

Košarkaš italijanskog kluba, Ognjen Dobrić, nakon meča pričao je o navijačima Partizana i otkrio kakav odnos ima sa njima.

"To je neko normalno rivalstvo. Ne smatram da treba da me vole, ali postoji to neko poštovanje i nadam se da će tako biti", rekao je Dobrić.

A što se tiče same utakmice?

"Jako bitna pobeda za nas. Znali smo kakav je ovo teren, koliko je teško pobediti ovde. Stvarno smo odigrali mirno završnicu. Jako je bilo teško. Detalji su odlučili. Moglo je da ode u drugom pravcu. Bili smo mirnije glave i došli smo do pobede. Većina saigrača je iskusnija od mene, prošli su oni mnoge utakmice. Imaju iskustva, pobeda. Znaju kako da igraju ove utakmice. To je možda donelo prevagu. Stvarno su odigrali mirno, kako treba i u ključnim trenucima bili su na pravom mestu - rekao je Dobrić i potom dodao:

"Specifično je malo. Nisam navikao na sve ovo. Lepo je uvek vratiti se u Beograd i igrati ovakve utakmice. Rekao sam im da nas očekuje vruća atmosfera, vruć teren i da moramo da budemo bolji od njih. Odigrali smo dobru utakmicu, ne lepu na oko, ali bitna je pobeda".

03:35 Dobrić posle pobede nad Partizanom

