"ŽELELI SMO DA MOTKAMA POLOMIMO NOGE DRAŽENU PETROVIĆU" Jeziva ispovest čuvenog vođe navijača Zvezde - imali su strašan plan!

Večeras je na zvaničnom Jutjub kanalu Crvene zvezde objavljena prva epizoda serijala "Ultras - Timina priča", a u glavnoj "ulozi" našao se upravo vođe navijačke grupe "Delije sever", Zoran Timić Tima.

Tima je bio jedan od osnivača navijačke grupe "Ultras" koja je uz "Red Devilse" i "Zulu Voriorse" bila među najjačim na Zvezdinom severu tokom osamdesetih i devedesetih godina prošlog veka.

Zoran je govorio o brojnim temama, a posebno upečatljiva priča bila je o Draženu Petroviću. Naime, navijači Zvezde želeli su da slome noge slavnom košarkašu, a o čitavom planu bez dlake na jeziku govorio je poznati Delija.

- Petrović je tada bio najbolji igrač Cibone sa kojom smo se mučili u košarci, i želeli smo da ga neutrališemo. Prvo smo hteli da ga zaplašimo i zapretimo, a posle i da ga prebijemo. Ideje su se sve više radikalizovale, pa smo došli do toga da mu motkama polomimo noge pred neku važnu utakmicu protiv Zvezde. Pratili smo ga nekoliko dana u Zagrebu, ali je to bilo dosta teško, jer nismo imali mobilne telefone No, uvideli smo njegovu rutinu, znali smo gde ide posle treninga, u kom kafiću sedi, gde stanuje.

- Problem je bio što nikada nije išao sam, uvek je bio sa devojkom ili društvom. Vratili smo se u Beograd i dogovorili da sve to uradimo kad bude odlučujuća utakmica sa Cibonom te sezone. No, izgubili smo tad u polufinalu, pa nije bilo potrebe za tako nečim - rekao je Tima u prvoj od sedam epizoda koliko ima pomenuti serijal.

