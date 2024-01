VELIKA ČAST ZA ŽELJKA OBRADOVIĆA: Trener Partizana vodiće tim Evrope u utakmici posvećenoj Draženu Petroviću! VIDEO

Trener Partizana Željko Obradović predvodiće tim Evrope protiv reprezentacije Hrvatske u utakmici posvećenoj Draženu Petroviću.

Ovo je otkrio Aleksandar Petrović, Draženov brat, prilikom gostovanja u emisiji "ABA talks".

Utakmica bi trebalo da se odigra 5. septembra ove godine.

- Mogu da vam dam jednu ekskluzivu. Početkom februara u Zagrebu ćemo imati pres konferenciju povodom Draženove zaostavštine. Reprezentacija Hrvatske protiv jedne selekcije Evrope. A ko će da vodi selekciju Evrope? Naravno najtrofejniji evropski trener. Nas dvojica imamo takve odnose, on je bez ikakvog problema pristao na to da bude frontmen te reprezentacije koja će 5. septembra igrati tu utakmicu u Zagrebu. Ostavilo je to utisak na mene i taj zagrljaj je bio spontan - istakao je Petrović.

Kurir sport

