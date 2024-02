JOŠ ČEKAMO TOMPKINSA! Luka Mitrović govorio o novom pojačanju, pa se dotakao narednog protivnika: Koji je to po redu presudni meč?

Košarkaši Crvene zvezde u petak od 20 časova dočekaće Žalgiris u meču 26. kola Evrolige.

Pred ovaj susret medijima se obratio Luka Mitrović i istakao kako je atmosfera u timu i dalje dobra.

- Atmosferu u ekipi ne bi trebalo da poljulja jedan ili dva poraza koji su sastavni deo svake sezone. Atmosfera je dobra, čak i ovi neki porazi dodatno motivišu, pregrupišu i motivisaniji dočekujemo sutrašnju utakmicu - rekao je Mitrović, pa otkrio kako on i saigrači još nisu bili u prilici da upoznaju Treja Tompkinsa:

- Još uvek nismo, čekamo ga. To je igrač koji ima veliko iskustvo, igrao je toliko godina za Real Madrid, što verovatno nije lako, toliko dugo ostati tamo i verujem da će nam pomoći.

Zatim se dotakao meča protiv Žalgirisa (petak, 20.00).

- Koji je to po redu presudni meč, ne znam ni ja. Igrali smo dosta bitnih mečeva, nego smo dobijali, neke izgubili, nismo u nekoj zavidnoj situaciji, tri pobede smo daleko od plej-ina, ima još utakmica do kraja. Počevši od sutrašnjeg meča mi moramo da uhvatimo kontinuitet dobrih igara. Da će nam biti potrebna pre svega jedna fizički dobra utakmica svih 40 minuta jer je to ekipa koja drži jedan dobar intenzitet igre pre svega u odbrani tokom čitave utakmice, nije ih lako slomiti, biće nam potrebni strpljenje u napadu i dobra energija u odbrani kako bismo bili u situaciji da slavimo sutra - zaključio je on.

