PANTER JE POGREŠIO PROŠLE GODINE! Laso pred okršaj sa Partizanom pomenuo čuvenu TUČU, a onda poručio: Željko je za mene MAJSTOR!

Trener Bajern Minhena, čuveni španski košarkaški stručnjak Pablo Laso, pred okršaj sa Partizanom govorio je o raznim temama - svom angažmanu u Nemačkoj, Realu, odnosu sa Željkom Obradovićem, kapitenu Bajerna Vladimiru Lučiću, ali i čuvenoj četvrtfinalnoj seriji između Reala i Partizana koju je obeležila opšta tuča košarkaša na terenu.

Laso, koji je 11 godina predvodio kraljevski klub, kaže da je plej-of serija između Reala i Partizana bila sjajna, ali ne i najbolja koju je imao priliku da gleda.

"Čudna serija. Prvi put da tim izgubi oba meča kod kuće i onda dobije tri uzastopne utakmice. To govori o Madridu i kako se vraća. Govori i o Partizanu da dobije dve utakmice u Madridu. Ok, šta se desilo na kraju druge utakmice to je tužno za košarku. Nekako je to promenilo plej of. Tako ja to vidim. Serhio je napraivo jak faul. Loš, ali jak faul. Panter je reagovao na način na koji nije trebalo. Trebalo je da samo ode na slobodna bacanja i da završi to. Međutim ono što je sledilo je bilo užasno. Sve je počelo od dva velika igrača. Kevina i Serhija. Ono što je sledilo niko nije mogao da kontroliše", rekao je Laso u razgovoru za "Sport klub".

foto: EPA/Juan Carlos Hidalgo

Nakon rastanka sa Realom Pablo je napravio godinu dana pauze, a onda je doneo odluku da karijeru nastavi u Minhenu. Kaže da je sezona naporna, da se igrači još uvek prilagođavaju na novog trenera i ističe koliko je ekipi nedostajao kapiten Vladimir Lučić.

foto: Profimedia

"Pričao sam sa ljudima o tome šta znači za klub. I on je takođe naš vođa. Kapiten, tu je godinama. Ali ono što me je impresioniralo je koliko zna košarku. On zna košarku. U tim vremenima, znati košarku je možda važnije nego biti atleta, biti agresivan, biti sjajan šuter, defanzivac. On zna košarku. Na video sastancima on mene pita: "Šta ćemo da radimo povodom ovoga?", on ne pita glupa pitanja. To je nešto što ceniš kod momka koji je veteran, ima iskustvo i on će nam dati mnogo bez obzira na to što je bila šteta što ga nismo imali skoro do decembra", kaže Laso.

foto: Starsport

Naravno, neizbežna tema bio je i njegov odnos sa trenerom crno-belih Željkom Obradovićem.

"Pre svega videće me i reći će mi: "Pablito, cómo estás?" Željko je za mene majstor i on je majstor na svakom treningu. Bilo je smešno ali i teško za mene jer je mnogo puta on mene gurao da radim stvari koje su mi bile teške. Na primer, možda nisam nešto shvatao. On bi rekao "Pablito, molim te, možeš li ovo da uradiš". Ja sam rekao: "Da ali ne znam da li ću…". "Možeš to da uradiš! Uradi! Ne zaje*avaj me!" Za mene je to bio odnos gde je znao ono šta ja znam. Za mene u redu. Ali znao je šta svi igrači znaju. To je mnogo. To dovoljno govori o njemu. On ne samo što zna šta će Pablo Laso uraditi, on je znao šta će svi ostali uraditi", otkriva španski trener.

Kurir sport/Sport klub

