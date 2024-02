DA TOG DANA NISAM VIDEO MILIČIĆA OSTAO BIH UVEREN DA JE INDIJANAC! Čuveni košarkaš NIJE MOGAO DA SMISLI Darka, a onda... (VIDEO)

Životna priča i košarkaški put Darka Miličića odavno su poznati široj javnosti, a svoje mišljenje o njemu podelio je Mirko Milićević, čuveni košarkaš.

Milićević, koji je tokom karijere igrao za veliki broj klubova, između ostalih i za Crvenu zvezdu, Cibonu, AEK i Turk Telekom, bio je gost popularnog podkasta "Jao Mile", koji vodi bivši košarkaš, Mile Ilić.

Jedna od tema bio je Miličić.

- Do trenutka kada sam video prvi put Darka Miličića mislio sam da je to indijanac koji nema pojma sa životom - rekao je bivši košarkaš.

Objasnio je odmah i zbog čega je promenio mišljenje.

- Kad sam ga video protiv nas, kakav je to potencijal, kakav je to šut... Kakav je to pregled igre! Znači, tada je imao stomak, njemu nabace loptu ovoliko iznad koša, on je hvata, on je kuca. Tada je već prestao da igra! Ja ga uhvatim, on nije znao ko sam ja, ali kad je čika Mirko počeo da baca one što kaže Muta Nikolić "p***a ti materina, je l' još bacaš one tvoje bojlere?", op. . Ja mu kažem ko sam, on gleda. Bilo je ozbiljno nadmudrivanje i posle utakmice pošto sam se ja bavio menadžerstvom rekoh: "Dare, druže, vraćaj se, da ti nađemo Kinu za par miliona" - rekao je Milićević.

Podsetimo, Miličić je 2003. godine izabran kao drugi pik na NBA draftu od strane Detroita sa kojim je 2004. godine stigao i do šampionskog prstena.

Međutim, iz raznih razloga, njegova karijera otišla je u totalno suprotni smer od onoga što su svi očekivali.

- Da ga taj dan nisam video, ja bih ostao u uverenju da je Darko Miličić indijanac! Taj dečko toliko zna košarku, ja ga prvi put video! Nije se potrefilo, on bio u NBA, ja bio u Evropi... Nešto ja nisam mnogo ni gledao taj NBA. Pa sada da se skine, evo igra neke veteranske, sad bi pomogao Zvezdi i Partizanu - zaključio je Mirko Milićević.

