ALBANCIMA SAM REKAO DA POPRAVE ZUBE PRE NEGO MI SE OBRATE! Neverovatna priča Miličića: Bio sam u svom fazonu - SRPSKOM!

Životna priča Darka Miličića je takva da njeni detalji mogu iznova da se pričaju i da svaki put fasciniraju.

Miličić je karijeru završio sa sani 27 godina i u njoj nije ispunio očekivanja mnogih, pa ni samog sebe.

O tome je, između ostalog pričao nedavno u jednom opširnom intervjuu.

Uprkos činjenici da nije dotakao visine koje su mu predviđali nakon što je 2003. godine izabran kao drugi pik na NBA draftu može da se pohvali šampionskim prstenom do kojeg je stigao 2004. godine sa Detroit Pistonsima.

U jednom gostovannju na teliviziji "Hepi" kod Milomira Marića, Miličić je govorio o životu u SAD.

- Tamo nema izlazaka vikendima, izlazi se non stop. Imao sam jedan trening dnevno, a bio sam dokon. Bio sam otvorena meta jer sam bio drugi pik i ljudi su znali da imam pare. Išao sam u najgore kvartove u Detroitu. Nisam izazivao nikoga, ali sam bio u svom fazonu, srpskom. Video sam svašta, pojavljivali su se likovi iz raznih krajeva Detroita. Tamo su bili diskoteke i klubovi, a ja sam redovan bio. Nekoliko puta su me provocirali ‘Šiptari’ ja sam im rekao da mora da poprave zube pre nego mi se obrate, da me ne pljuju sa jednim zubom u glavi. Imao sam i oružje. Nisam imao pištolj, ali sam imao pumparicu, to tamo možeš da kupiš sa ličnom kartom - rekao je Miličić.

foto: Printskrin/Jutjub/TV Hram

Istakao je tom prilikom nekadašnji košarkaški reprezentativac da ga slava nije udarila u glavu, ali je priznao da je, nakon što je primio prvu platu, otišao i kupio četiri automobila i jahtu. Poručio je i da su uz njega uživali i njegovi prijatelji.

- Mene pare ne fasciniraju, niti me čine srećnim. Pare su zlo, izbace sve loše iz čoveka. Sve mane i slabosti pare izbace na videlo. Kada sam došao tamo, došao sam sa logikom da kupim Golfa 4, šta će mi više. Kada sam zapravo dobio pare i video kako to izgleda, otišao sam uzeo četiri automobila. Iskeširao sam pola miliona na kola. Sada kada me pitate ne znam što, ali eto, za ne daj Bože. To su klinačke bolesti. Ne znaš kako da se pokažeš javnosti. Drug me je zvao na brod na Mičigen jezero, kada sam video kako je brod fin, otišao sam i kupio jahtu.

Potražio sam najveću, video jednu plavu i rekao, daćeš mi ovu.Kada sam bio sa Markom Gasolom u Majamiju, gledam neki Don Perinjon, ne vidim cenu u cenovniku, piše nešto 7,5, ja mislio to je neka oznaka, a ono cena u hiljadama, bilo mi je jasno tek kada je stigao račun. Ja nisam nikada sam uživao u blagodetima, kada sam ja uživao, uživali su i svi oko mene. Nikada nisam ništa kupio za sebe, uvek sam kupovao svima oko sebe. Kada sam sve to prošao uložio sam u plantažu jabuka i sada živim od prodaje voća - objasnio je Miličić.

