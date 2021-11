MILIČIĆ BEZ DLAKE NA JEZIKU: Amerikance BOLI što zemlja koja ima 6 miliona ljudi ima dvojicu najboljih na svetu! SMETA IM TO

Bivši reprezentativac naše zemlje Darko Milićić prokomentarisao je incident koji se dogodio na utakmici Denver - Majami, kada je Nikola Jokić nakon jednog prvljavog faula udario Amerikanca Markifa Morisa.

"Moris je dobio svojih pet minuta pažnje, Nikola je uradio ono što nije smeo da uradi, ali ono što je dobro je to da je on shvatio odmah da je pogrešio, ali jednostavno bio je isprovociran. On je najbolji na svetu i morao je da očekuje da će prolaziti kroz iskušenja i da će biti meta raznih ljudi", rekao je Miličić u emisiji "Jutro" na TV Prva.

Bivši NBA košarkaš smatra da su pretnje koje su se pojavile na društvenim mrežama čista glupost.

"Te priče preko interneta, pretnje, to su budalaštine, čist Holivud. Bio sam ja tamo. To ja tebi, ti meni... Nema od toga ništa" ističe Darko i objašnjava da su Amerikanci jaki samo na jeziku:

"Nema tu nekih ozbiljnih obračuna. Evo Dvajt Hauard, kad sam njega video... Ali nisu to mangupi. On je na neke jeftine fore pokušavao da me radi na treninzima, pa sam ga ja jurio po hali, a on beži čovek. Beži čovek koji izgleda kao da može da te pojede. Sve to što se plasira u medije nije baš tako".

Miličić ističe da Jokić ne sme da naseda na provokacije prosečnih igrača, jer ga to može odvesti sa puta na kome se nalazi.

"Ja sam pričao sa Nemanjom (Nikolin stariji brat), sa njim sam jako dobar. Rekao sam mu da na neki način i ta njihova reakcija može loše da utiče na njega, može da probudi kod njega nešto što ne bi trebalo. Treba njega ostaviti da radi ono što najbolje radi, to je košarka. On mora da shvati da će biti meta, da će ga provocirati, ali ne treba odgovarati na taj način", kaže Darko.

Na konstataciju voditeljke da je Novak Đoković najbolji primer kako treba odgovarati na napade, Milićić objašnjava:

"Obojica su na udaru. Dva Srbina - jedan najbolji u tenisu, drugi najbolji u košarci i šta možeš da očekuješ. Đoković šta god da izjavi on je sutradan na udaru određenih tih "demokratskih" medija, a Nikola je sada na udaru igrača. To je normalno. Država koja ima šest miliona ima najboljeg na svetu u košarci i u tenisu. To nekog boli, to nekome smeta. Bio sam u Americi, oni samo o sportu pričaju, njima je to sve u životu. I onda dođe čovek iz neke male zemlje i dominira, to njih sigurno boli. Pojavi se neko kao Nikola, od koga ti ne očekuješ ništa i onda dominira, košarkaški te maltretira, a ti ne znaš šta da radiš. I onda pokušavaš da ga jeftino isprovociraš", zaključio je bivši košarkaški as.

Kurir sport