PODMLAĐENA SRBIJA NAPADA HRVATSKU! Košarkašice počinju kvalifikacije za Evropsko prvenstvo!

Ženska košarkaška reprezentacija Srbije danas od 18 časova igra u gostima protiv Hrvatske prvi meč kvalifikacija za Evropsko prvenstvo koje će se 2023. godine održati u Sloveniji i Izraelu.

Aktuelne evropske šampionke u novi ciklus ulaze u znatno izmenjenom, podmlađenom sastavu sa novim kapitenom Tinom Krajišnik.

foto: KSS

"Novi tim, ne znamo ništa, da budemo iskreni, ali one dobro rade, imaju dobru radnu energiju. Radili smo dobro tokom cele nedelje, igračice koje imaju iskustva i kapiten uvele su ih fino u priču, koja je drugačija od letos. One su sada u prvom planu, za razliku od leta", rekla je selektorka Marina Maljković.

Marina se nada dobrom rezultatu u Hrvatskoj.

"One treba da razgovaraju na terenu i da pokažu da li su spremne za ovako nešto, da li su spremne za ovaj nivo.. Činjenično one igraju dobro u svojim klubovima, pokazuju i napredak od letos. Sad ide ono najzanimljivije za njih, pa hajde da ih pustimo da "pričaju", ja se nadam pozitivnom u nedelju od 18 sati. Sada su stvarno one važne i od njih sve zavisi", zaključila je selektorka.

Igraće se još dva "prozora" do kraja kvalifikacija za Evrobasket. Naredni je u novembru 2022. godine, a poslednji u februrau 2023. Srbiju očekuje dvomeč za Bugarskom i duel sa Hrvatskom na našem terenu do kraja kvalifikacija.

U kvalifikacijama učestvuje ukupno 38 reprezentacija i 14 će obezbediti plasman na Evropsko prvenstvo. Pobednici kvalifikacionih grupa su sigurni učesnici (10 reprezentacija), a mesto na EP obezbediće i četiri najbolja drugoplasirana tima.

Kurir sport