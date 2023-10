"DA SE IZVINIM TOM PLAČLJIVKU? NIKADA!" Teška ispovest Darka Miličića: Smejao sam se čoveku kom NISAM SMEO

Neverovatna priča Darka Miličića ispričana je bezbroj puta, a sada smo dobili priliku da je pročitamo iz "prve ruke".

Već duže od 10 godina ne igra košarku na profesionalnom nivou, karijeru je prekinuo sa samo 27 godina, a uprkos tome što nije ispunio potencijal, može da se pohvali prstenom namenjenom šampionu NBA lige.

Sa samo 18 godina je otišao u SAD, 2003. je kao košarkaš Hemofarma od strane Detroit Pistonsa izabran kao drugi pik na draftu.

Ispred njega je bio samo Lebron Džejms, a iza sebe je ostavio Karmelo Entoni, Kris Boš, Dvejn Vejd i mnogi drugi.

Zbog velikih problema, prvenstveno van terena, njegova karijera je uništena i skraćena. U karijeri je, osim za Hemofarm i Detroit, igrao i za Orland, Memfis, Njujork i Minesotu.

Prema određenim podacima, Miličić je tokom svoje skraćene karijere od košarke zaradio preko 53 miliona dolara.

- Puno ljudi pokušava da govori za mene, da priča priče o meni i o tome kako se moja karijera završila i da je trebalo da nastavim da igram košarku. Ali nikada nisu razumeli kroz šta sam ja prošao u NBA. Nikada nisu razumeli da je to bio najteži period mog života. Živeo sam noćnu moru, bilo je to bolno iskustvo i ljudi ne mogu to da shvate. Mislili su da sam srećan što igram tamo. Imalo bi smisla da misle tako - rekao je Miličić u velikom intervjuu za grčku "Gazetu" i dodao:

- Bio sam jedan o najvećih talenata tamo i jedan od najboljih mladih košarkaša u Evropi. Znao sam šta mogu da uradim i mislio sam da imam svet pod nogama, ali na kraju nisam bio spreman. NBA je veliki korak i mislim da je bilo prerano za mene. Mislio sam da sam najpametniji i najtalentovaniji. U glavi mi je bila misao: 'Moram da uspem, imam talenat i želim da uspem'. Ne! Talenat je samo 20 odsto. Ako ne radiš, ostaćeš talenat ceo život. Shvatio sam to prekasno.

foto: Starsport©

Trenutak kada je ismevao čuvenog Bena Valasa, tadašnjeg saigrača, zauvek će upamtiti.

- Smejao sam se ljudima kojima nije trebalo da se smejem. Promašio je bacanje i umro sam od smeha na klupi. Rekli su mi 'ne smej se, on je Ol-star'. Odgovorio sam 'on je Ol-star, ali ne može da postigne poene'. Posle dve godine, to se dogodilo meni - promašivao sam slobodna bacanja. Ben Valas je jedan od najvrednijih košarkaša koje sam ikad upoznao i, ja kao mladi čovek, koji sam bio g*vno, smejao sam mu se. Bio sam kreten koji je mislio da to meni ne može da se desi. Tada te bog kazni za aroganciju.

Imao je probleme i sa Kevinom Lavom.

- Da li treba da se izvinim tom plačljivku? Nikada! Objasnio sam mu da razumem da je veoma važan igrač za tim i da je Ol-star, ali ne mogu da prihvatim da je srećan zato što ima 20 poena i 15 skokova dok ekipa gubi.

foto: @starsport

Igor Kokoškov je tada bio jedan od pomoćnih trenera u Detroitu.

- Uhvatio me je i rekao 's**onjo, smrdiš na g*zicu!'. Nije me bilo briga, smrdeo sam na alkohol, ali nije me bilo briga. Napuštao sam klubove u sedam ujutru, a trening je bio u devet. Želeo sam da uspem, ali sve je krenulo pogrešno - rekao je Darko Miličić.

Kurir sport

Bonus video