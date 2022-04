BIVŠEM KOŠARKAŠU ZAPEO BIZNIS SA JABUKAMA Darko Miličić u problemu: Mogao je Putin da me ispoštuje

Bivša NBA zvezda posle košarkaške karijere odlučila da je uloži finansijska sredstva u poljoprivredu, tj. voćarstvo, ali je, kako kaže, na njegov biznis i te kako uticala politika prvog čoveka Rusije Vladimira Putina.

Miličić je u gostovanju na jednoj tribini o poljoprivredi pričao o svojim počecima u biznisu s jabukama.

"Morao sam da napravim neki plan kad prestanem, pošto sam još bio plaćen od 'braće' iz Amerike. Znao sam da ću morati da se okrenem nekom poslu kad više ne budem imao prilive. Ljudi ne razumeju da oni koji puno zarađuju imaju puno i troškova. Pare prebrzo odu. Razmišljao sam u kom smeru da odem. Sportisti uglavnom imaju neke diskoteke i zgrade, a znao sam da ću se pogubiti i u jednom i u drugom", priznao je Darko.

"Diskoteke će mi se svideti pa ću biti glavni gost i to neće biti baš profitabilno. Zgrade, vidim da u zgradama šetaju razni tipovi, ili će mene ubiti ili ću ja nekog ubiti. Vidim da se u tim varijantama preti, a ja slabo trpim autoritet. Najbolje da se povučem negde u priorodu i vidim šta dalje", otkriva Miličić koji se naposletku odlučio za poljoprivredu.

foto: Dragana Udovičić

"Tražio sam zemlju, jedna, druga, peta parcela... Sto parcela, ne znam gde nisam sve bio. I nađem tu odgovarajuću, sretnem tog jednog čoveka i on mi to sve vodi. Svidelo mi se kako je on zborio, ja nisam znao o tome ništa. Došli smo na ideju da krenemo u intenzivnu proizvodnju, da jabuka bude prioritet. Trebalo je da jabuka bude 70 odsto a druge voćne vrste ostalih 30, ali do toga još nismo stigli. Pošto nas je jabuka... Do ovde (pokazuje na vrat) mi je jabuke. Kad mi spomenu jabuku, kažem 'nemoj'. Kaže neko 'imam jabuku', ja 'nemoj, vraća mi se sve'. Posadili smo tu jabuku, čovek koji je 30 godina u tome me posavetuje sve i odmah krenemo da odradimo sve", pojašnjava bivši NBA centar koji je na početku uložio veliki novac, iako je znao da će nekoliko godina biti bez zarade.

"Uradio sam odmah sve što je trebalo da uradim. Nisam išao prečicom, pa da usput skontam da treba zaštita od mraza... Sve sam uradio odmah i u punom kapacitetu, a rod se čeka pet godina. Dok nismo sačekali rod i neke ozbiljnije količine... A u samom startu smo mnogo para uložili, zato je to bolno. Ja učim iz godine u godinu, vidim gde sam grešio, gde je trebalo više da budem prisutan i tako", otkriva Darko.

foto: RINA

Na kraju, na Darkovu "muku" sa jabukama nadovezala se i politika Vladimira Putina koji je objavio rat Ukrajini.

"Bez obzira što je velika tenzija i nervoza, zadovoljan sam što sam u to uložio. Vidi se u šta sam uložio, vidi se napredak. E sad, ne mogu ja da utičem na cenu jabuka. Ne mogu da utičem na to što je Putin zaratio. Mogao je da me ispoštuje samo mesec dana da prodam jabuku, al' dobro", rekao je Miličić i nasmejao prisutne.

(Kurir sport)