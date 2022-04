GDE ĆU JA INDIJANAC DA IDEM, JE L' MOŽE TEK TAKO?! Ispovest Miličića o odlasku na Hilandar: Tražio sam utehu na pogrešnoj strani

Bivša NBA zvezda bio je gost "Vivaldi" forumu na Mokroj gori, gde je pričao o svojoj karijeri, zbog čega u Americi nije uspeo da ostavi dublji trag, a poseban deo posvetio je odlasku na Svetu goru.

- Hranio sam svoj ego, imao sam 100 kola, 100 svega. Mislim nema nikakvog opravdanja. Pedeset kola, ne voziš nijedna. Kupiš jedna, nezadovoljan si, nisi ni ušao u njih, a već kupuješ druga. A ja sam bežao od svega toga što se dešavalo, pa sam tražio neku utehu na totalno pogrešnoj strani - počeo je Miličić.

foto: Dragana Udovičić

- I vraćam se kući. Tu se malo tražim ne znajući šta dalje, hoću da igram, neću da igram, nemam pojma šta se dešava. I dolazi taj poziv za Hilandar, dolazim malo na tu duhovnu stranu. Kao došao sam sebi, sad sam ja kao normalan... I dobijam poziv i sad kažem sebi gde ću ja 'indijanac' da idem, je l' to može tek tako? I može, dobiješ blagoslov i ideš. Ja rekoh da bi mi bila čast da odem. Odlazim na Hilandar i pogled na svet se menja - otkriva bivši košarkaš.

foto: Profimedia

- Nisam ja bio toliko slab da sam nešto padao. Amerikanci su smatrali da sam bio drugi pik i da sam katastrofa, sad oni misle da taj brod treba skroz do dna da tone. Njima je košarka sve u životu, nema druge teme. Ali meni nije teško palo. Volim sve, volim da se družim, čovek sam iz naroda. Ali kad sam otišao na Hilandar i vratio se kući, nisam mogao da dođem sebi nekoliko dana. I od tada sam shvatio poentu života, da je sve toliko jednostavno i da sam sam sebi komplikovao stvari. Imao sam sve na dlanu. Bio sam najtalentovaniji igrač u Evropi, mogao sam da se zezam tamo s njima da sam hteo. Ali ne znam razlog zbog čega nisam.

foto: Dragana Udovičić

- Kakvi god da su bili, imao sam situacija u karijeri gde su mi sve davali. 'Evo ti čoveče, igraj'. Ali kao da mi to nije odgovaralo. Kao da sam se protivio i njihovom prijateljskom odnosu. Odlazim tamo (u Hilandar) i shvatam koliko je sve jednostavno. Šta mi zapravo posedujemo i malo duhovno dolazim sebi. Do dana današnjeg, a nadam se i ceo život, posvetio sam se tome i to me drži u balansu. Borbe će trajati ceo život, najteže su one sa samim sobom. Ja znam najbolje, i dan-danas se borim sa samim sobom. Sa drugima ću ja lako, nego sa sobom je najteže - zaključio je Miličić.

(Kurir sport)