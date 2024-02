NANELI ME NAMERNO UDARIO LAKTOM U GLAVU! Lučića pitali o HAOSU sa košarkašem Partizana: Nisam mogao da pređem preko toga!

Košarkaš Bajerna, Vladimir Lučić, napustio je Beogradsku arenu veoma zadovoljan nakon pobede protiv Partizana.

Nekadašnji kapiten crno-belih već osmu godinu igra za tim iz Minhena koji je u četvrtak uveče prvi put ostvario pobedu protiv Partizana kao gost.

- Velika pobeda ovde, da se ponovim. Kao i za svaku ekipu koja dođe ovde u Arenu i u stanju je da odnese trijumf. Mislim da smo izdržali dva možda ključna naleta gde se ekipa priključila u onim trenucima gde je Partizan uglavnom lomio. Ostali smo u priključku na neki minus od možda 4-6 poena i na kraju uz šut Franciska uspeli da slavimo i zabeležimo važnu pobedu. Ne znam koliko za te potencijalne plej-in turnire ili plej-of, ali za nas, za ekipu, za period koji dolazi i Kup u Nemačkoj koji nam jako znači - rekao je Lučić nakon utakmice.

Upitan je da li je očekivao faul nad Franciskom u poslednjem napadu, odnosno pre trojke za pobedu.

- Ne znam, mislim da veliki broj utakmica ove godine ekipa se odlučuje da brani te situacije. Mi smo već dve utakmice slavili gde ekipe nisu stigle da naprave faul. Na kraju je bio, što kažem, dobra odbrana ali bolji napad. Težak šut je ubacio u igri 1 na 1. Isto tako, Kevin Panter nije uspeo da realizuje šut. Važna i bitna pobeda za nas.

Na kraju je Panter imao šut za pobedu, ali je lopta nakon njegove trojke "skakala" po obruču, a nije kroz njega prošla.

- Mislim da su drugom poluvremenu dva ili tri šuta završila u košu u takvim situacijama. Ne znam, moram da pogledam usporeni snima da vidim da li bi lopta završila u obruču da Kaboklo nije dirao loptu.

Osvrnuo se i na činjenicu da je igrao pred fantastičnom atmosferom koju su napravili Grobari.

- I dalje iz ovog ugla čudno, pesme koje znam, navijanje koje sam uglavnom navikao da je na mojoj strani, sjajan doček ovde koji sam imao i doživjeti da cela hala skandira tvoje ime, mislim da nema priliku mnogo igrača to da doživi, kažem, emotivno i sigurno nešto što se pamti posle i nakon igre.

Jedan od detalja koji je obeležio utakmicu jeste Lučićev sukob sa Džejmsom Nanelijem.

- Pa jeste, da, to ljudi ovde ne znaju da opraštaju, ali mislim da je bio nameran udarac laktom u glavu i nisam mogao baš preko toga da prođem tek tako. Mislim da to nema nikakve veze, mislim da svi u mom okruženju znaju kolika je moja ljubav prema Partizanu i da sam je pokazao igrajući i kad sam odlazio i način na koji sam otišao i to mi je najvažnije. Koškanja su deo ovoga čime se bavim. Da imam ugovor još jednu godinu sa Bajernom, ako će se ikad pričati o tome, a ja budem spreman da dam maksimum, svako ću uzeti u razmatranje - zaključio je Lučić.

