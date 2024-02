GROBARI ZAGRMELI! Panter je ŠUTIRAO ZA POBEDU, a onda je Kaboklo URADIO OVO i sve upropastio! Povela se ŽESTOKA DISKUSIJA! (VIDEO)

Košarkaši Partizana doživeli su peti uzastopni poraz u svim takmičenjima, pošto su izgubili od Bajerna sa 79:78 u 26. kolu Evrolige.

Na 49 sekundi do kraja crno-beli su imali plus četiri, a šok u Areni je usledio od Silvana Fransiska koji je gostima doneo čudesan prekret - prvo je bio precizan sa linije penala, a onda trojkom na 1,1 sekundu do kraja je presudio domaćinu.

Ipak, šansa da četa Željka Obradovića učini čudo bila je u rukama kapitena Kevina Pantera - ali lopta nije htela u koš. U nju je hteo da je "potera" Kaboklo koji je našao ispod koša...

On je dirao obruč i tako upropastio šansu da lopta eventualno uđe u koš i donese pobedu Partizanu.

Pogledajte:

Na društvenim mrežama se povela diskusija, a kao"negativac" u porazu crno-belih označen je upravo Kaboklo.

Ovo sto je uradio Kaboklo ja nisam videla u zivotu — Marija (@detepartizana70) February 8, 2024

Ne bi upala u koš btw, svakako Kaboklo ogromno razočaranje. — ꧁༒☬ Y̊⫶n̊⫶g̊⫶ẘ⫶å⫶r̊⫶ ☬༒꧂ (@0trovni) February 8, 2024

Kaboklo je dokazao da za sport nije bitan samo talenat #kkp — Dušan (@Duledusan1234) February 8, 2024

(Kurir sport)