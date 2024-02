NEMCI OPLELI PO SVETSKIM ŠAMPIONIMA - Ovakvo veče nećemo doživeti narednih pet godina: Pukla MEGA BRUKA u Bugarskoj!

Aktuelni svetski prvaci, košarkaši Nemačke poraženi su u kvalifikacijama za Eurobasket 2025. godine na gostovanju Bugarskoj rezultatom 67:62!

Poraz Nemaca od potpunog autsajdera odjeknuo je širom košarkaškog sveta, a FIBA kvalifikacije još jednom su pokazale da je sve moguće.

Poraz nacionalog tima nije najbolje dočekan u Nemačkoj, jer tamošnji Bild je neuspeh od Bugarske nazvao "mega brukom".

Ništa manje kritičan nije bio i nekadašnji reprezenatativac Per Ginter.

"To je jednostavno bilo sr*nje od izdanja! Imali smo dosta igrača koji su bili zaokupljeni sami sobom, pa stvari nisu išle pojedinačno. Ako šutiraš na koš 61 put, a samo 18 uđe, jasno je da niko nema dobar osećaj u rukama i da se ne oseća ugodno. To je bilo stvarno ružno! Za mene su to bila pojedinačna nepojavljivanja. Ovakvo veče nećemo doživeti sledećih pet godina", rekao je Ginter.

Nemačka je februarski prozor završila sa skorom 1-1, pošto je u prvoj rundi grupe D pobedila Crnu Goru.

Kurir sport