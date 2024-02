JOKIĆ MI JE NAPRAVIO PAKAO OD ŽIVOTA Najveći GRUBIJAN u NBA skinuo kapu Srbinu: Jednim potezom Nikola ga je "kupio" za sva vremena

Reči proslavljenog as odzvanjaju Amerikom...

Najveći grubijan u NBA ligi, proslavljeni as Golden Stejta Drejmond Grin, "skinuo je kapu" srpskom košarkašu Nikoli Jokiću.

Nakon spektakularne partije protiv Golden Stejta, koju je Somborac završio sa 32 poena, 16 skokova i 16 asistencija sjajni defanzivac priznao je da je bio potpuno nemoćan protiv Nikole.

"Priredio mi je potpuni pakao. Apsolutno nisam imao odgovore i jednostavno ću se smejati zbog toga jer, ili se smeješ ili plačeš. Tako da sam odlučio da se smejem", kaže Grin i dodaje:

"Nisam imao apsolutno nikakav odgovor. A on je bio sjajan, u neverovatnoj je formi, čoveče. Trebalo je da ga vidite kako trči terenom. Morao sam da povećam brzinu nekoliko puta da bih ga sustigao dok je trčao terenom. I samo je išao, nije se umarao. Samo je trčao i trčao. Svaka čast Jokiću, uvek je zabavno igrati protiv njega. Imam puno poštovanja prema njemu. Uvek sam ga imao. Sviđa mi se kako obavlja svoje poslove. Očigledno je sjajan košarkaš".

Grin je potom otkrio jednu zanimljivu situaciju koja se dogodila na meču.

"Jokić me je udario ramenom u bradu. I nisu svirali faul u napadu, nakon čega sam ga obuhvatio. I vraćao se sada na drugi kraj terena i kaže mi: 'Brate, to je definitivno bio faul'.. Rekao mi je da to nije uradio namerno. A ja sam mu odgovorio da znam da nije. Zato ga nisam jako faulirao, samo sam ga obuhvatio jer znam da nije bilo namerno", kaže Grin i dodaje:

"Volim da igram protiv momaka gde postoji međusobno poštovanje prema radu koji si uložio, radu koji sam uložio, postoji zdravo takmičenje. Uvek je čast igrati protiv Džokera", zaključio je Amerikanac.

Kurir sport/J.M.

