OBRADOVIĆ POSLE TRIJUMFA NAD EFESOM POSLAO JASNU PORUKU: Ili ću biti u Partizanu ili neću raditi!

Košarkaši Partizana su savladali Efes 100:90 u okviru 27. kola Evrolige.

"Pobedili smo odličan tim i to sjajnom košarkaškom utakmicom. Hvala navijačima dali su nam energiju. Oni su nam veoma važni. Zbog njih smo veliki klub. Čestitam igračima. Uradili su sve, protiv odličnog tima. Pametno smo igrali u napadu. Efes je pogađao skoro sve imali su individualan kvalitet, ali smo igrali i dobro u odbrani. Mali detalji su odlučivali", bili su prvi utisci Željka Obradovića posle meča.

foto: Starsport©

"Da li sam razmislio? Da, jesam. Upravo ljudi koji su me zvali i ovi navijači. Ovaj klub je nastao 1945. godine ,a od nekih 70-ih kada je tu bio Dragan Kićanović sve je počelo. Partizan je imao fantastične rezultate i prošla je plejada sjajnih igrača. I nadam se da će se to nastaviti. Ono što je najvažnije je da se nastavi tradicija ovakve privrženosti klubu. Puno mi je srce kada vidim ovoliko dece u dvorani. Jedna stvar je biti deo elite, a to je Evroliga, ali najvažnije je edukovati decu. Ili ću biti u Partizanu ili neću raditi!", rekao je Obradović.

Partizan je 11. na tabeli sa 13 pobeda i 14 poraza, a Efes je na 15. mestu sa 11 pobeda i 16 poraza.

U narednom kolu, Partizan će gostovati Milanu, dok će Efes dočekati Bajern.

(Kurir sport)