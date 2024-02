NAVIJAČI PARTIZANA? TO JE DRUGAČIJI NIVO POSVEĆENOSTI KLUBU! Larkin progovorio o PAKLU ARENE, njegove reči RASPAMETIĆE "grobare"!

Košarkaši Partizana večers od 20.30 u Areni dočekuju ekipu Efesa u 27. kolu Evrolige.

Najbolji igrač turskog tima nedavno je izjavio da je najteža gostujuća utakmica za njega u Evroligi upravo protiv Partizana.

U opširnom intervjuu koji je pred gostovanje crno-belima dao za portal "Basketballsphere" prokomentarisao je svoju izjavu i otkrio zašto je gostvovanje u Beogradu nešto posebno.

"Igranje u Beogradu, podrška navijača koju imaju tamo je na visokom nivou. Definitivno utiču na način na koji možete komunicirati sa saigračima na terenu. U nekim utakmicama nismo u mogućnosti da pozivamo akcije, ne vodimo razgovore na terenu i pustimo stvari da idu same. Tamo su navijači toliko intenzivni od početka do kraja utakmice da to čini utakmicu teškom za sve", kaže Larkin i dodaje:

"To definitivno ima uticaja i na to kako sudije vide igru ponekad. Bio sam u mnogim različitim arenama gde su navijači definitivno uključeni u igru i pevaju i viču tokom cele utakmice. Oni su glasni i to je teška atmosfera, nikada nisam igrao u areni u kojoj ima 15, 20, 22 hiljade ljudi koji stoje, skaču, pevaju pesme i vrište sat i po vremena".

Nije to baš uobičajeno, ni za evropske okvire, kako je istakao Larkin.

"To je neki drugačiji nivo posvećenosti prema klubu. To je nešto što volite da vidite, tu strast koju imaju za svoj klub i stvari koje su spremni da urade kako bi njihov tim donio pobedu. To je veoma impresivno, i morate imati poštovanje prema tome jer to čini igru prijatnijom", zaključio je čuveni košarkaš.

Kurir sport/J.M./Basketballsphere

