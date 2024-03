BOGDANOVIĆ HVALIO ČUDESNOG MARIJA: On nikada ne odustaje! Nikada!

Foto: Kevin C. Cox / Getty images / Profimedia

Drugoj uzastopnoj pobedi Atlante protiv Bostona (123:122) u poslednja četiri dana srpski košarkaš Bogdan Bogdanović doprineo je sa 24 poena (dve ključne trojke za produžetak), sedam skokova i pet asistencija.

Meč karijere odigrao je Dedžonte Mari! Sjajni igrač Hoksa ubacio je 44 poena. On je 0,1 sekund pre kraja produžetka postigao pobedonosni koš, a postigao je i svih 11 poena ekipe u produžetku. Imao je još sedam skokova, sedam asistencija i dve ukradene lopte.

Nastup Marija bio je neizvestan zbog problema sa leđima.

"On nikada ne odustaje. Nikada. Kad god čujem da je njegov nastup u pitanju, pomislim - on je dobro. On je dobro", rekao je Bogdanović.

U ekipi Bostona Džejson Tejtum postigao je 31 poen uz 13 skokova i pet asistencija, Derik Vajt dodao je 22 poena, sedam skokova i pet asistencija, a Kristaps Porzingis 20 poena i sedam skokova. Džejlen Braun imao je 18 poena, od kojih je šest sekundi pre kraja produžetka postigao koš za prednost Seltiksa 122:121.

Atlanta je u ponedeljak uveče gubila od Bostona sa 30 razlike, ali je uspela da pobedi 120:118.

Boston je najbolja ekipa NBA lige sa 57 pobeda i 16 poraza i obezbedio je prvo mesto pred plej-of Istočne konferencije. Atlanta je sa 34 pobeda i 39 poraza na 10. mestu koje vodi u plej-in.

Kurir sport

