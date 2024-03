Bivši trener Asvela Ti Džej Parker odlučio se na jedan nesvakidašnji potez.

On je u toku sezone dobio otkaz u klubu koji vodi njegov brat Toni Parker.

Pošto nije isplaćen Ti Džej je tužio klub, tačnije svog brata jer traži finansijsku nadoknadu.

On je radio u Asvelu za sumu od 250.000 evra godišnje, a prema ugovoru on je imao još dve sezone da odradi u klubu. To znači da bi zaradio oko pola miliona evra.

On taj zahteva od kluba tačnije od svog brata.

