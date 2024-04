ŽESTOK SUKOB BOGDANA SA TRENEROM! Srbin POLUDEO i skočio sa klupe, pa NAPAO Snajdera! Saigrači SMIRIVALI, evo kako se ZAVRŠILO!

Bogdan Bogdanović bio je sjajan u pobedi Atlante protiv Čikaga rezultatom 113:101, a pored odlične igre u centar pažnje je dospeo i zbog žestokog sukoba sa trenerom Kvinom Snajderom.

Srbin je meč završio sa 20 poena, šest asistencija i četiri skoka, ali je u jednom trenutku potpuno poludeo i tokom tajm-auta skočio je sa klupe i verbalno napao Snajdera.

Svi su ostali u šoku, ali su saigrači brzo reagovali, pomerili Bogdana, fizički sukob je izbegnut, a trener Hoksa je pružio ruku srpskom košarkašu, te je delovalo da je ipak Bogdanović i pored preterane reakcije bio u pravu.

Bogdan Bogdanovic and Quin Snyder 👀pic.twitter.com/lu0Q27pkkP — Mark Jackson’s Burner (@casualtakeking) April 2, 2024

Na konferenciji za medije obojica su "spustila loptu", tako da je sve završeno u miru.

- Radimo to na svakih minut, ili se stalno svađamo, što je normalno. To znači da nam je obojici stalo. Kvin je moj čovek, gura me napred čitave godine. Imali smo ovakvih manjih sukoba, dešava se - rekao je Bogdanović, a Snajder je dodao:

- Bogi je bio sjajan. On i ja se jako dobro razumemo. I više nego dobro, odlično.

