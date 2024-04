SFEROPULOS POSLE POBEDE ZA PRVO MESTO: Imamo iskustva da na pravi način priđemo plej-ofu! Dubai će da donese so i biber ABA ligi

Košarkaši Crvene zvezde savladali su Studentski centar u utakmici 25. kola regionalne ABA lige rezultatom 94:76.

Zvezda je ovom pobedom obezbedila prvo mesto pred plej of ABA lige.

Trener crveno-belih Janis Sferopulos bio je zadovoljan posle meča.

" Hoću da kažem da smo bili jako fokusirani i koncentrisani, dobro smo počeli defanzivno, potom smo stekli dvocifrenu prednost. Tokom meča smo uvećavali tu razliku i zaslužili smo pobedu. Nismo dali rivalu da utiče na ishod utakmice. Zaključak je da smo na meč od kraja ligaškog dela, zaslužili smo da budemo prvi, imali smo najbolje sposobnosti od svih timova i zato čestitam svojim igračima" rekao je Sferopulos.

Uporedio je ABA ligu sa nekim drugim u kojima je bio trener.

"ABA liga je takmičarska, vrlo je zahtevna. Ima timova koji znaju kako treba da igraju, a ako ne igrate dobro i niste u meču, možete lako da izgubite.

Sferopulos je istakao da se ambicije znaju od starta.

" Mi smo profesionalci i znamo da je za klub vrlo važno da se bori za sve titule. U Evroligi smo ispali iz plej-ofa i plej-ina, tako da je sada fokus na ABA ligi. Svi igrači moraju da daju sve od sebe. Imamo još tri meča do kraja, dva u Evroligi i jedan u ABA ligi. Moramo da budemo koncentrisani za sva tri meča."

"Prvo pitanje je takođe lako (osmeh). Ambicije našeg kluba su takve, već duže vreme pratite Zvezdu, morate da se borite za titulu ABA lige do kraja. Znamo da neće biti lak posao, jer se svi timovi bore, od četvrtfinala do finala. Idemo korak po korak. Imamo iskustva da na pravi način priđemo plej-ofu"

Analizirao je i ulazak Dubaija u ABA ligu.

"Mislim da je generalno košarka u svetu otvorena, nema više granica. Kada je Dubai počeo da bude zainteresovan da nastupa u Evroligi, treba da nađe i način, a to je bilo kroz ABA ligu. To što je Dubai u ABA ligi će dati dodatni so i biber šampionatu. Mislim da je dobra stvar za svaku ligu to što kvalitetan tim ulazi. Svi klubovi iz Jugoslavije imaju dosta tradicije."

Kurir sport