DONČIĆ SE SUKOBIO SA NAVIJAČEM, OBEZBEĐENJE I SUDIJA SPREČILI HAOS! Slovenac otkrio zbog šta mu je rekao čovek iz prvog reda VIDEO

Košarkaši Dalasa su pobedom protiv Oklahome napravili brejk i u Teksas će se vratiti kao tim u boljoj poziciji.

Do trijumfa je Mavse vodio Luka Dončić koji je imao sjajno veče, ali i jedan sukob sa navijačem iz prvog reda.

Pri rezultatu 110:104 za Dalas na četiri minuta do kraja utakmice došlo je do incidenta, a sudija i pripadnici obezbeđenja su sklonili košarkaša od navijača.

"Hranile su me provokacije navijača. Jedan čovek pored terena pominjao mi je porodicu, ne sviđa mi se to čoveče. Jedan odrastao čovek to ne može da radi. Nisam ja uradio ništa, samo sam hteo da mu vratim. Ludo je to što odrastao čovek udara na moju porodicu. Ne može to tako", rekao je Dončić nakon utakmice.

Luka Doncic confronted a Thunder fan sitting courtside heading into the last timeout 👀pic.twitter.com/gwre1TBhS5 — ClutchPoints (@ClutchPoints) May 10, 2024

Interesantno je bilo i na konferenciji za medije kada su Dončića prekinuli zukovi žene koja uživa u intimnim odnosima.

