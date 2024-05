SUJETNI AMERKINACI! Nikola Jokić prošle godine ostao bez MVP nagrade iz jednog NEVEROVATNOG razloga! Ovo se NIGDE nije desilo!

Srpski košarkaš Nikola Jokić treći put proglašen je za MVP-ija NBA lige čime je ponovo oduvao konkurenciju i dokazao da je zaista neprikosnoven kada je u pitanju najjača liga na svetu.

Priča koja se provlači od kada je obelodanjeno da je Srbin zvanično najbolji jeste da je Jokiću oteto ovo priznanje prošle godine kako ne bi imao četiri MVP nagrade zaredom.

Svima je bilo jasno da košarkaš iz Sombora po svim parametrima zaslužuje priznanje za najboljeg igrača, ali je sujetnim Amerkinacima to zasmetalo i nisu hteli da dozvole da jedan stranac, pogotovo Srbin, uradi ono što do sada niko nije uradio. Naime, niko nikada u dosadašnjoj istoriji lige nije osvojio nagradu za MVP-ija četiri puta zaredom.

To bi Džoker nesporno uradio, ali Amerkinaci su morali to da spreče kako ne bi Nikoli priznali ono što je već odavno svima jasno - da mu trenutno nema ravnog u Americi. Tako smo došli do toga da Džoel Embid ni kriv ni dužan bude proglašen za najkorisnijeg igrača lige.

Dugo se potezala ta priča prošle godine, dugo je delovalo da nema ko da pomrsi račune našem igraču, ali je onda odjednom promenjena ploča i narativ pa se naprasno pričalo kako bi igrač Filadelfije mogao da dođe do nagrade. Embid je prethodnu sezonu završio sa prosekom od 33 poena uz deset skokova i četiri asistencije.

Nesporno dobar učinak, ali ono što Nikolu izdvaja jeste da je uticaj koji momak iz Sombora ima na igru Denvera mnogo veći od uticaja centra na igru kluba iz grada "Rokija Balboe" i da Embid ima veliku pomoć saigrača. Jokić je prošle sezone osvojio prsten sa Denverom dok je Filadelfija ispala u drugoj rundi. Bilo kako bilo bez obzira na tu ukradenu nagradu prošle godine Srbin je ove sezone dokazao svima gde MVP priznanje zaslužuje da završi.

Nikola Jokić se nagradom za najkorisnijeg igrača lige pridružio Mozesu Malounu, Lariju Birdu i Medžiku Džonsonu u društvu koje je osvojilo po tri titule. Ispred njega su Lebron Džejms i VIlt Čemberlejn sa po četiri, Bil Rasel i Majkl Džordan sa po pet, te Karim Abdul Džabar, apsolutni lider, sa šest.

