"REKAO BIH ŠTOŠTA, ALI BOLJE DA ZADRŽIM..." Samo Anđušić iz Partizana stao pred novinare: Nije realan rezultat, ne znam...

Partizan nije uspeo da odbrani titulu u ABA ligi, izgubio je od Crvene zvezde posle tri odigrane utakmice u finalnoj seriji i taj neuspeh je teško pao svima u ekipi Željka Obradovića.

Jedna od malobrojnih svetlih tačaka crno-belih u trećoj utakmici (82:76) je bio Danilo Anđušić. Održavao je ekipu u igri, dao je 13 poena, koristio šansu koju u prethodnim mečevima nije dobijao, što je ljutilo njegovu suprugu, ali nije to bilo dovoljno za pobedu.

Po završetku utakmice Anđušić je jedini iz redova Partizana stao pred novinare i razgovarao o svemu što se dogodilo.

"Ne znam šta da kažem... Celu seriju, osim prve utakmice, nismo igrali kako treba. Zvezda je to iskoristila, došla do titule. Rezultat od 3-0 nije realan. Imali smo tim za veće rezultate, nešto nije štimalo. To je to, ne znam šta bih rekao više."

Na direktno pitanje šta je bio problem u trećoj utakmici nije mogao da pronađe pravi odgovor.

"Ne znam. Mnogo mi je teško da razmišljam o tome u ovom momentu. Nije lako kada se ovako izgubi serija za titulu. Biće vremena da se pogleda video. Da li će značiti ili ne, to je druga stvar. Biće vremena za analizu, očigledno nešto nije valjalo. Nismo uspeli da prelomimo kada smo imali prednost i da dovedemo meč u svoju korist."

Teže je ekipi palo to što je titula izgubljena u meču pred domaćim navijačima.

"Mnogo je teško, tokom cele sezone nas prate u velikom broju, zahvalni smo im na podršci. Teže je izgubiti pred našim navijačima. Bilo je dosta teških poraza ove sezone. Naravno da su razočarani."

Zbog incidenta koji se dogodio na dan utakmice Džejms Naneli nije igrao treći meč.

"Falio nam je, cela ta situacija što se dogodila, potpuno nepotrebna... Nedostaje nam svaki igrač, povređeni su i Koprivica i Jaramaz. Odluka o Naneliju bila je na nivou kluba, ne znam ko je odlučio, falio je. Znali smo kakva će situacija biti, nije igrao. Trebalo je da 'zbijemo redove' i da odigramo najbolje moguće. Nismo uspeli i to je to."

Upitan je i da li je taj incident i to što se tokom dana samo pričalo o sukobu Nanelija i Stefana Lazarevića poremetilo tim.

"Iskreno, štošta bih rekao što se tiče tog incidenta. Bolje da zadržim za sebe."

Zvezda je pobedila Partizan na šest uzastopnih mečeva. Šta to ne odgovara ekipi kada su crveno-beli sa druge strane?

"Ne znam. Teško mi je sada da pričam, da znamo šta je problem, to bismo promenili u poslednjim mečevima. Čim nismo znači da nismo pronašli šta je problem. Hteli smo titulu, da završimo sezonu na pravi način posle Evrolige koja je realno neuspešna. Šta je tu je."

Hoće li Danilo biti u timu i sledeće sezone?

"Ne razmišljam sada o tome, ima vremena, da se sezona prvo završi. Čeka nas još jedno takmičenje. Rano je."

Pre tog kraja, igraće se i KLS, Partizan u polufinalu igra sa Megom.

"Imamo Superligu, teško će da bude da se fokusiramo, ali to je još jedan trofej za koji treba da se borimo. Svaki pehar znači. Verujem da ćemo smoći snage da se borimo i da probamo da dođemo do titule."

