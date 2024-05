POZNATO DA LI NIKOLA JOKIĆ IDE NA OLIMPIJSKE IGRE! Košarkaški novinar lansirao BOMBASTIČNU vest koja je "ZAPALILA" Srbiju!

❗️NAJNOVIJA VEST❗️ Trostruki NBA MVP #Nikola #Jokić IGRAĆE ovog leta za košarkašku reprezentaciju Srbije🇷🇸 na Olimpijskim igrama u Parizu! ————— Three time #NBA #MVP Nikola #Jokic from Denver #Nuggets WILL PLAY for Serbian NT this summer in the #Paris #Olympics, sources said. pic.twitter.com/OeAQU7Hhzg