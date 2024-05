KO JE KRIV ZA RASPAD DENVERA? ISPLIVALA ŠOKANTNA INFORMACIJA! "Pukla tikva" unutar tima, zbog ovog SUKOBA se sve uništilo?

Denver nije uspeo da odbrani šampionsku titulu u NBA ligi i tako nije iskoristio još jednu MVP sezonu Nikole Jokića, pa se sada postavlja pitanje ko je kriv za to. Najviše se pričalo o tome kako je podbacio Majkl Porter Džunior, bilo je onih koji su više očekivali i od Jokića i Mareja, spominje se odgovornost i trenera Majkla Melouna, međutim na neki način je u drugi plan stavljeno samo rukovodstvo, odnosno "front ofis" kako to zovu u NBA.

Kalvin But je od 2020. godine generalni menadžer Denvera, nakon što je prethodno bio pomoćnik Arturasu Karnišovasu (sada u Čikagu) i Timu Koneliju (Minesota), a zapravo je tek od leta 2022. zadužen za sva pitanja u Nagetsima. Iako su sa Butom "u fotelji" Nagetsi osvojili titulu, mora se reći da je ekipu već imao od ranije na okupu, dok prethodnog leta nije uspeo da je pojača. Otišli su Brus Braun i Džef Grin, potpisan je tek Džastin Holidej, a od početka je Meloun negodovao i isticao da to nije dovoljno da bi se odbranila titula.

foto: David Berding / Getty images / Profimedia

Očigledno, bio je u pravu, pošto je Denver odlučio da nakon šampionske titule krene u drugom smeru - razvinjanja mladih igrača umesto dolaska proverenijih pojačanja. Od starta se sa tim nije složio Meloun i čini se da između njega i direktora ima sve više razmimoilaženja, posebno jer titula nije odbranjena.

Ove teme dotakli su se i novinari koji prate Denver iz dana u dan, pa je tako u podkastu "Mile High Sports" bilo priče o sukobu Melouna i Buta: "Mislim da tu postoji konstantna bitka koji su finansijski i kompetivni limiti Denvera. Već imaju problem sa platama, tu je bitka između Buta i njegove odluke u predsezoni i Melouna koji želi da iskoristi trenutak i odmah pobeđuje. Odmah hoće titule, gleda kratoročnije od generalnog menadžera", naglasio se novinar Rajan Blekburn koji pak smatra da njihovi nesuglasice nisu nerešive, sa čim se druga dva gosta nisu baš složila.

"Pitanje je i koliko imate vremena da iskoristite najboljeg igrača sveta Nikole Jokića, a pitanje je da li će biti najbolji igrač na svetu kada se završi njegov ugovor. Tu su još Edvards, Dončić, Vembanjama... U ovom trenutku se ne slažem da Majkl Maloun i Kalvin But imaju velike nesuglasice, obojica imaju različite ciljeve, ali opet žele da osvoje šampionsku titulu. But je dodao nekoliko mladih igrača u nadi da će se razviti sledećih godina i to možda maksimalizuje taj period od četiri godine. To neće uspeti ove godine, ali ima još prilika. Nekada se stvari jednostavno ne poklope. Marej se povredio, Porter igrao loše, pa je nekada bolje biti lovac nego lovina", objasnio je novinar.

foto: USA TODAY Sports / ddp USA / Profimedia

Ipak, podsetili su ga da "projekti" Kalvina Buta, poput Pejtona Votsona, jedva da su osetili parket u plej-ofu pošto nisu uspeli da pokažu ni u samoj regularnoj sezoni da zaslužuju veću minutažu. Upravo zbog klupe, Denver nije mogao da parira Minesoti, koju je izgradio upravo Tim Koneli - sa ciljem da sruši svoj bivši klub.

Očigledno, potorebno je i Denver da sedne i razmisli u kom smeru želi da ide, pošto ne sme ponovo da se desi da Meloun bude ljut na Buta jer nema pomoć sa klupe, dok generalni menadžer "slaže ramenima" i objašnjava da je to sve što može da učini za njega. Zbog toga će biti jako zanimljivo videti da li će i kako će Denver uspeti da se izbori sa potencijalnim odlaskom jednog od najvažnijih igrača Kentevijusa Kaldvel-Poupa koga ne može da plati. Između ostalog, zato što Majkl Porter Džunior ima gigantsku platu koja ni blizu ne oslikava njegov doprinos na parketu...

Pogledajte i kako izgledaju plate u Denveru za sledeću sezonu, uz podsećanje da Kaldvel-Poup ima "igračku opciju" da izađe iz ugovora u slučaju bolje ponude, što će se gotovo sigurno desiti. A takvu rupu Denver će teško uspeti da popuni na tržištu, ako i dalje bude odlučio da "čuva" Majkla Portera Džuniora.

Kurir sport / Mondo

