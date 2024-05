SFEROPULOS POSLE PLASMANA ZVEZDE U FINALE: Da li sam ja ključna karika za pobedu protiv Partizana?

Košarkaši Crvene zvezde prvi su finalisti Superlige Srbije.

Zvezda je i u drugom savladala FMP u Železniku rezultatom 75:98 i sa 2:0 u seriji plasirala se u finale.

"Čestitam igračima na plasmanu u polufinale. Zadovoljan sam prikazanim u kompletnoj seriji, posebno u drugom meču. Kontrolisali smo dešavanja na parketu od prvog do poslednjeg sekunda, igrali samo kao pravi tim, imali 29 asistencija, imali smo pet igrača sa dvocifrenim učinkom“, rekao je Sferopulos, koji se zatim još jednom osvrnuo na finalnu seriju AdmiralBet ABA lige i pobedu na Partizanom.

„Da li sam ja ključna karika za pobedu u finalnoj seriji protiv Partizana, da li sam ja doneo pobedu? Ne, zasluge za osvojeni trofej pripadaju igračima, oni su slavili u finalnoj seriji“, istakao je on.

Zvezda želi da odbrani domaću titulu.

"Sezona je izuzetno duga. Posle Evrolige i ABA lige, usledila je nokaut faza regionalnog takmičenja, a sada i nova iskušenja. Stigli smo do finala, želimo do trofeja, borićemo se do kraja“, zaključio je Sferopulos.

Kurir sport