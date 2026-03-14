Srpski košarkaš Nikola Topić nastavio je da kupi minute i bori se za povratak u NBA ligu. Topić je imao učinak od 11 poena i devet asistencija za ekipu Oklahoma Siti Blu u pobedi protiv Delavera rezultatom 135:129 u NBA Razvojnoj (G) ligi.

Topić je terenu proveo 24 minuta, a pored 11 poena i devet asistencija imao je i dva skoka, uz šut iz igre 3/7.

Nikola Topić u sezoni 2025/26

Oklahoma Siti Blu, razvojni NBA tim Oklahoma Siti Tandera, nalazi se na 12. mestu na tabeli Zapadne konferencije sa 10 pobeda i 19 poraza.

Ne propustiteKošarkaTOPIĆ DOMINIRA "PREKO BARE" - SPREMAN JE NA NBA! Nestvarne brojke mladog Srbina, sada je svima jasno da mu je mesto u najjačoj ligi sveta! (VIDEO)
Nikola Topić
Ostali sportoviNIKOLA TOPIĆ NASTAVLJA DA DOMINIRA! Nova brutalna partija srpskog košarkaškog bisera! (VIDEO)
Nikola Topić
KošarkaNIKOLA TOPIĆ UBACIO 29 POENA! Rekord karijere, čudesan meč i premoćna poruka: Ovaj dečko je lider!
KošarkaAMERIČKI NOVINAR PITAO JOKIĆA ZA NIKOLU TOPIĆA: "Pobedio je u najvažnijoj borbi, on je budućnost srpske košarke"
