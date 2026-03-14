Nikola Topić odigrao je sjajnu utakmicu za ekipu Oklahoma Siti Blu.
SVAKA ČAST
TOPIĆ BLIZU DABL-DABL UČINKA: Odličan meč Srbina u G ligi!
Slušaj vest
Srpski košarkaš Nikola Topić nastavio je da kupi minute i bori se za povratak u NBA ligu. Topić je imao učinak od 11 poena i devet asistencija za ekipu Oklahoma Siti Blu u pobedi protiv Delavera rezultatom 135:129 u NBA Razvojnoj (G) ligi.
Topić je terenu proveo 24 minuta, a pored 11 poena i devet asistencija imao je i dva skoka, uz šut iz igre 3/7.
Nikola Topić u sezoni 2025/26 Foto: William Purnell / Getty images / Profimedia
Vidi galeriju
Oklahoma Siti Blu, razvojni NBA tim Oklahoma Siti Tandera, nalazi se na 12. mestu na tabeli Zapadne konferencije sa 10 pobeda i 19 poraza.
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši