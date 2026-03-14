Slušaj vest

Basket 3x3 reprezentacija Srbije pobedila je danas selekciju Litvanije rezultatom 20:18 u drugom kolu grupe A na FIBA Kupu šampiona u Bangkoku.

U našem timu istakli su se  Filip Kaluđerović sa sedam poena, a Marko Branković je postigao šest, dok su u selekciji Litvanije bolji od ostalih bili Marijus Užupis sa sedam poena i Evaldas Džaugis koji je zabeležio šest.

Srbija će poslednju utakmicu u grupi igrati danas od 13.05 časova protiv Španije.

Basketaši Srbije imaju dve pobede u grupi A, Litvanija ima jednu pobedu, a Španija i Tajland su bez pobede.

3x3 basket reprezentacija Srbije
kss.jpg
profimedia-0894811653.jpg

 BONUS VIDEO:

Jokic i Bogdanović piju pivo na trkama u Somboru Izvor: Kurir