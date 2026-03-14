3x3 reprezentacija Srbije upisala je još jednu pobedu.
BASKETAŠI SRBIJE NASTAVILI SA POBEDAMA: Pala je i Litvanija i to posle neizvesnog meča!
Basket 3x3 reprezentacija Srbije pobedila je danas selekciju Litvanije rezultatom 20:18 u drugom kolu grupe A na FIBA Kupu šampiona u Bangkoku.
U našem timu istakli su se Filip Kaluđerović sa sedam poena, a Marko Branković je postigao šest, dok su u selekciji Litvanije bolji od ostalih bili Marijus Užupis sa sedam poena i Evaldas Džaugis koji je zabeležio šest.
Srbija će poslednju utakmicu u grupi igrati danas od 13.05 časova protiv Španije.
Basketaši Srbije imaju dve pobede u grupi A, Litvanija ima jednu pobedu, a Španija i Tajland su bez pobede.
