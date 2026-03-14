U okviru 3. kola Top 8 faze ABA lige crveno-beli će u nedelju biti gost Dubaiju u Sarajevu.

Meč će biti odigran u prestonici Bosne i Hercegovine zbog sukoba na Bliskom istoku.

Dubai je u Sarajevu igrao i protiv Baskonije, a u evroligaškom meču je stigao do pobede rezultatom 100:94.

"Još jedna bitka protiv evroligaškog kluba, druga utakmica u tri dana. Sada smo u fazi ABA lige u kojoj igramo protiv najboljih timova. Crvena zvezda ove sezone igra odličnu košarku, a protiv njih imamo skor 1-1. Spremili smo se za ovu utakmicu i očekujemo pomoć publike u Sarajevu, da nam pruži dodatni vetar u leđa u sutrašnjem meču. Svi moramo da budemo spremni za zadatak koji je pred nama, moramo da budemo spremni za borbu. Ne smemo da dozvolimo lake poene, moramo da budemo brži od njih i da igramo čvršće", rekao je Golemac.

Filip Petrušev u dresu Crvene zvezde

Evo šta je o utakmici rekao nekadašnji košarkaš Crvene zvezde, FIlip Petrušev.

"Pred nama je velika utakmica. Izgubili smo od Olimpije i želimo da se vratimo posle tog poraza. Više nismo na prvom mestu i, ako želimo da se vratimo na čelo tabele pred plej-of, moramo da pobeđujemo kao domaćini", rekao je Petrušev.

