Košarkaši Crvene zvezde u okviru 3. kola TOP 8 faze Evrolige gostuju u Sarajevu ekipi Dubaija.
CRVENO-BELI U ZETRI NA PAKLENOM ISPITU: Evo gde možete pratiti prenos meča Dubai - Crvena zvezda
Meč će se odigrati u Sarajevu zbog sukoba na Bliskom istoku, tokom kojih će hala "Zetra" biti dom izabranika Jurice Golemca.
Dubai je nakon poraza od Cedevita Olimpija pao na drugo mesto regionalnog takmičenja sa učinkom 16-2.
Zvezda je na trećem mestu sa učinkom 14-4.
Crveno-belima ovaj meč dolazi samo 48 časova nakon velike pobede protiv Fenerbahčea u Evroligi.
Utakmicu možete pratiti na kanalima "Arene sporta", a tekstualni prenos meča na našem sajtu.
