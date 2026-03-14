Košarkaši Crvene zvezde savladali su Partizan rezultatom 87:84 posle velikog preokreta u 19. kolu Ardu Juniorske lige Srbije.
JUNIORSKA LIGA SRBIJE
ZVEZDA SRUŠILA PARTIZAN POSLE NESTVARNOG PREOKRETA: Crveno-beli nadoknadili -20!
Crveno-beli gubili sa čak 20 poena razlike tokom drugog poluvremena, ali je usledio preokret za pamćenje.
Konkretno, sredinom treće četvrtine bilo je 64:44 posle poena Lukasa Bojovića, ali je tada Zvezda krenula u veliku seriju.
Nedeljković je meč završio sa čak 30 poena i 10 skokova, za ukupan indeks korisnosti od čak 48. Amidžić je ubacio 19 poena.
U ekipi Partizana Bojović je imao 33 poena i osam asistencija, dok je Luka Miladinović ubacio 15 poena.
Na tabeli, Zvezda sada ima 13 pobeda i pet poraza, dok je Partizan sada na skoru 12-7. Prva je ubedljivo Mega sa 17-0, dok Dinamik ima 15-1.
